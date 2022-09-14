https://crimea.ria.ru/20220914/v-krymu-budut-sudit-kommunalschika-iz-za-upavshego-v-transheyu-prokhozhego-1124499707.html
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:20
2022-09-14T12:20
2022-09-14T12:22
симферополь
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/99/1118579931_0:8:1620:919_1920x0_80_0_0_9655f9b3eed687d0fcb72bb9478f74ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный житель и получил травмы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."Обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ, не установил соответствующие ограждения. В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы", – говорится в сообщении.Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20211115/proryv-vodovoda-v-krymu-v-razmytyy-grunt-provalilsya-gruzovik-s-lyudmi-1121421245.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/99/1118579931_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_32afec276e4172b449d60f95a9751ac2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
В Симферополе прохожий упал в неогороженную траншею, вырытую для ремонта теплосети
12:20 14.09.2022 (обновлено: 12:22 14.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный житель и получил травмы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
По информации крымского главка СК РФ, в сентябре 2021 года бригада рабочих под руководством обвиняемого, являвшегося мастером участка, ремонтировала тепловые сети возле одного из домов в Симферополе. Для этого вблизи от тротуара рабочие вырыли траншею глубиной до трех метров.
"Обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ, не установил соответствующие ограждения. В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы", – говорится в сообщении.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.