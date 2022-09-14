https://crimea.ria.ru/20220914/v-krymu-budut-sudit-kommunalschika-iz-za-upavshego-v-transheyu-prokhozhego-1124499707.html

В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего

В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего

В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T12:20

2022-09-14T12:20

2022-09-14T12:22

симферополь

прокуратура республики крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный житель и получил травмы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."Обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ, не установил соответствующие ограждения. В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы", – говорится в сообщении.Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20211115/proryv-vodovoda-v-krymu-v-razmytyy-grunt-provalilsya-gruzovik-s-lyudmi-1121421245.html

симферополь

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симферополь, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия