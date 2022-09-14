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В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:20
2022-09-14T12:22
симферополь
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный житель и получил травмы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."Обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ, не установил соответствующие ограждения. В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы", – говорится в сообщении.Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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симферополь, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего

В Симферополе прохожий упал в неогороженную траншею, вырытую для ремонта теплосети

12:20 14.09.2022 (обновлено: 12:22 14.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАварийные работы
Аварийные работы - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить мастера участка, который не обеспечил безопасность ремонтируемого объекта. Из-за отсутствия ограждений, в вырытую траншею упал местный житель и получил травмы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
По информации крымского главка СК РФ, в сентябре 2021 года бригада рабочих под руководством обвиняемого, являвшегося мастером участка, ремонтировала тепловые сети возле одного из домов в Симферополе. Для этого вблизи от тротуара рабочие вырыли траншею глубиной до трех метров.
"Обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при ведении аварийно-восстановительных работ, не установил соответствующие ограждения. В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы", – говорится в сообщении.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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