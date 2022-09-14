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Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду
Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки на полуострове сохранится прохладная погода. Ночью еще вероятны кратковременные дожди, днем без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T00:01
2022-09-14T00:01
2022-09-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится прохладная погода. Ночью еще вероятны кратковременные дожди, днем без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем 21…23.В Алуште, Ялте переменная облачность. Ночью временами дождь, +14…16, днем без осадков, до +24.В Феодосии, Евпатории, Судаке и Керчи ночью также высока вероятность осадков +14…16, днем сухо +20…22.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +24 градуса, в Алуште и Севастополе +23, в Евпатории, Феодосии +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе и в Азовском море + 20.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода, крым, общество
Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду
Погода в Крыму на среду, 14 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится прохладная погода. Ночью еще вероятны кратковременные дожди, днем без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +17, днем +19…24, в горах +13…18. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем 21…23.
В Алуште, Ялте переменная облачность. Ночью временами дождь, +14…16, днем без осадков, до +24.
В Феодосии, Евпатории, Судаке и Керчи ночью также высока вероятность осадков +14…16, днем сухо +20…22.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +24 градуса, в Алуште и Севастополе +23, в Евпатории, Феодосии +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе и в Азовском море + 20.