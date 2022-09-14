https://crimea.ria.ru/20220914/dozhdi-postepenno-ukhodyat-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124493067.html

Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду

Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Дожди постепенно уходят: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки на полуострове сохранится прохладная погода. Ночью еще вероятны кратковременные дожди, днем без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T00:01

2022-09-14T00:01

2022-09-14T00:01

крымская погода

погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится прохладная погода. Ночью еще вероятны кратковременные дожди, днем без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем 21…23.В Алуште, Ялте переменная облачность. Ночью временами дождь, +14…16, днем без осадков, до +24.В Феодосии, Евпатории, Судаке и Керчи ночью также высока вероятность осадков +14…16, днем сухо +20…22.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +24 градуса, в Алуште и Севастополе +23, в Евпатории, Феодосии +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе и в Азовском море + 20.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода, крым, общество