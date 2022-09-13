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Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна
Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна
Страны Запада ведут беспрецедентную гибридную войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T12:55
2022-09-13T12:55
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Страны Запада ведут беспрецедентную гибридную войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве.Западные страны стремятся разрушить экономику России, считает Лавров. При этом, основной целью является дестабилизация государства, а не отстранение от мирового политического процесса.Российское дипломатическое ведомство, в свою очередь, продолжит выстраивать устойчивые связи "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" на основе взаимоуважительного сотрудничества, отметил Лавров.Ранее глава МИД заявил, что Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки.
https://crimea.ria.ru/20220911/rf-ne-otkazyvaetsya-ot-peregovorov-s-ukrainoy--lavrov-1124471547.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна

Глава МИД РФ: гибридная война Запада против России – беспрецедентна

12:55 13.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Страны Запада ведут беспрецедентную гибридную войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве.

"Уже далеко не один год как Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", – цитирует главу дипломатического ведомства РИА Новости.

Западные страны стремятся разрушить экономику России, считает Лавров. При этом, основной целью является дестабилизация государства, а не отстранение от мирового политического процесса.
Российское дипломатическое ведомство, в свою очередь, продолжит выстраивать устойчивые связи "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" на основе взаимоуважительного сотрудничества, отметил Лавров.
Ранее глава МИД заявил, что Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Политика
 
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