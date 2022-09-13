https://crimea.ria.ru/20220913/lavrov-gibridnaya-voyna-zapada-protiv-rossii--bespretsedentna--1124489914.html

Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна

Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна

Страны Запада ведут беспрецедентную гибридную войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T12:55

2022-09-13T12:55

2022-09-13T12:55

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Страны Запада ведут беспрецедентную гибридную войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве.Западные страны стремятся разрушить экономику России, считает Лавров. При этом, основной целью является дестабилизация государства, а не отстранение от мирового политического процесса.Российское дипломатическое ведомство, в свою очередь, продолжит выстраивать устойчивые связи "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" на основе взаимоуважительного сотрудничества, отметил Лавров.Ранее глава МИД заявил, что Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки.

https://crimea.ria.ru/20220911/rf-ne-otkazyvaetsya-ot-peregovorov-s-ukrainoy--lavrov-1124471547.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика