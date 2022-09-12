Рейтинг@Mail.ru
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ
Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось инсценировкой спецслужб, чиновник... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T11:41
2022-09-12T11:41
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053305_0:28:859:511_1920x0_80_0_0_9dc85fa0019353a6a1190c8d6d7d55e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось инсценировкой спецслужб, чиновник жив. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.6 августа власти Херсонской области сообщили, что в результате покушения заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гур получил ранения, от которых позже скончался. Сейчас стало известно, что инсценировку организовали российские спецслужбы для того, чтобы сорвать настоящее покушение.Также телеканал сообщил, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором ранее сообщали украинские СМИ, также было инсценировкой российских спецслужб. Уточняется, что за ликвидацию Гура обещали 130 тысяч гривен, за Томко – 200 тысяч. Оба чиновника живы и заявили о намерении продолжить защищать свою родину.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220806/zamglavy-administratsii-novoy-kakhovki-skonchalsya-ot-poluchennykh-raneniy-1124088124.html
https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053305_0:42:859:686_1920x0_80_0_0_8561be01395254363a9f04deb0fd3c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ

Первый канал: убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой ФСБ

11:41 12.09.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось инсценировкой спецслужб, чиновник жив. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
6 августа власти Херсонской области сообщили, что в результате покушения заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гур получил ранения, от которых позже скончался. Сейчас стало известно, что инсценировку организовали российские спецслужбы для того, чтобы сорвать настоящее покушение.
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 18:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Замглавы администрации Новой Каховки скончался от полученных ранений
"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили… В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", - сказал Гур в понедельник в эфире Первого канала.
Также телеканал сообщил, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором ранее сообщали украинские СМИ, также было инсценировкой российских спецслужб. Уточняется, что за ликвидацию Гура обещали 130 тысяч гривен, за Томко – 200 тысяч. Оба чиновника живы и заявили о намерении продолжить защищать свою родину.
"Хочу всем сказать, что я вернусь. Буду работать и заниматься своей деятельностью дальше, я не боюсь", - добавил Гур.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 15:37
Орки, котики, огонь. Информация по-украински
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ
11:29В США признались в помощи Украине при контрнаступлении
11:19В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа
10:58Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
10:49Нынешние "ультиматумы" Киеву – детская разминка, заявил Медведев
10:11Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
09:56Крымчанин убил родного брата сапожным ножом
09:46Ростуризм подвел предварительные итоги летнего сезона в Крыму
09:41Часть Крыма в понедельник осталась без воды из-за ремонтов – адреса
09:29Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое
09:23Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС
09:09Атака на село в Курской области: повреждены дома и газопровод
08:52ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
08:36Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы
08:02Нужно ли бороться с тревожностью – мнение
07:43Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни
07:23Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин
07:02Как ограничение полетов повлияло на организацию мероприятий в Крыму
03:31Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Лента новостейМолния