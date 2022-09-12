https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html

Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ

Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось инсценировкой спецслужб, чиновник... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T11:41

2022-09-12T11:41

2022-09-12T11:41

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось инсценировкой спецслужб, чиновник жив. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.6 августа власти Херсонской области сообщили, что в результате покушения заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гур получил ранения, от которых позже скончался. Сейчас стало известно, что инсценировку организовали российские спецслужбы для того, чтобы сорвать настоящее покушение.Также телеканал сообщил, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором ранее сообщали украинские СМИ, также было инсценировкой российских спецслужб. Уточняется, что за ликвидацию Гура обещали 130 тысяч гривен, за Томко – 200 тысяч. Оба чиновника живы и заявили о намерении продолжить защищать свою родину.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220806/zamglavy-administratsii-novoy-kakhovki-skonchalsya-ot-poluchennykh-raneniy-1124088124.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости