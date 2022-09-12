https://crimea.ria.ru/20220912/bolee-300-voennykh-vsu-pogibli-za-sutki-pod-nikolaevom-1124478035.html

Более 300 военных ВСУ погибли за сутки под Николаевом

Более 300 военных ВСУ погибли за сутки под Николаевом - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Более 300 военных ВСУ погибли за сутки под Николаевом

В течение суток на Николаево-Криворожском направлении погибли более 300 украинских военных, еще около тысячи человек получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:16

2022-09-12T13:16

2022-09-12T13:20

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В течение суток на Николаево-Криворожском направлении погибли более 300 украинских военных, еще около тысячи человек получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трехсот убитыми и до тысячи ранеными украинскими военнослужащими", - сказал он на брифинге в понедельник.В частности, ВКС России высокоточными ракетными ударами поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.Также в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.Кроме того, в районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220912/vs-rf-unichtozhili-do-250-ukrainskikh-voennykh-pod-kupyanskom-i-izyumom-1124477905.html

https://crimea.ria.ru/20220912/v-ssha-priznalis-v-pomoschi-ukraine-pri-kontrnastuplenii-1124476189.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков