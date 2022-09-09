https://crimea.ria.ru/20220909/uchastnik-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-sevastopole-poluchil-11-let-kolonii-1124454736.html

Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии

Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил участника севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T13:02

2022-09-09T13:02

2022-09-09T13:02

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участника севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220909/zhitel-kryma-zaderzhan-ufsb-za-prizyvy-raspravy-nad-voennosluzhaschimi-rf-1124451017.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия