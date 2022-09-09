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Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии
Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил участника севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T13:02
2022-09-09T13:02
2022-09-09T13:02
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участника севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220909/zhitel-kryma-zaderzhan-ufsb-za-prizyvy-raspravy-nad-voennosluzhaschimi-rf-1124451017.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии
Член севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* получил 11 лет колонии строгого режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участника севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Подсудимый принимал участие в деятельности структурного подразделения запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе. В интересах указанной организации он осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, также изучал и хранил по месту своего жительства идеолого-пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир"*, - говорится в сообщении.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
Приговор в законную силу пока не вступил.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации