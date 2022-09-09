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Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу
Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:39
2022-09-09T10:39
вода в крыму
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Керчи в первой половине дня без воды улицы Буденного, 3-19, Ворошилова, 23, Блюхера, 3,4,6,8, Гладкова.В Алуште ограничено водоснабжение улицы Октябрьская, 1-31, села Малореченского - улицы Парковая, Морская, Виноградная, Дижа, Фруктовая, Садовая, Больничная, а также села Кипарисного.В Бахчисарайском районе до 14.00 остановлено водоснабжение для абонентов Прохладного, расположенных по улице Студенческой и села Залесного - улицы Горная и Майсурадзе.В Судаке до полудня без воды переулок Серный. В Ленинском районе до 14 часов - частично село Луговое.
https://crimea.ria.ru/20220909/bakhchisaray-i-13-prigorodnykh-sel-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-1124450803.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, городская среда
Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу

Часть Крыма в пятницу без воды - адреса

10:39 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Керчи в первой половине дня без воды улицы Буденного, 3-19, Ворошилова, 23, Блюхера, 3,4,6,8, Гладкова.
В Алуште ограничено водоснабжение улицы Октябрьская, 1-31, села Малореченского - улицы Парковая, Морская, Виноградная, Дижа, Фруктовая, Садовая, Больничная, а также села Кипарисного.
В Бахчисарайском районе до 14.00 остановлено водоснабжение для абонентов Прохладного, расположенных по улице Студенческой и села Залесного - улицы Горная и Майсурадзе.
В Судаке до полудня без воды переулок Серный. В Ленинском районе до 14 часов - частично село Луговое.
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Вода в КрымуГородская среда
 
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