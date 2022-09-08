https://crimea.ria.ru/20220908/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-nashli-25-skhronov-s-oruzhiem-1124437823.html

В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием

В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием

Росгвардейцы задержали 137 человек, причастных к деятельности националистов, СБУ и ВСУ, а также обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской и... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T11:44

2022-09-08T11:44

2022-09-08T11:44

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали 137 человек, причастных к деятельности националистов, СБУ и ВСУ, а также обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Спецназовцы Росгвардии изъяли шесть ПТУР "Фагот", два крупнокалиберных пулемета, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства. Кроме того, в тайниках обнаружены реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра и другое вооружение.Специалистами обезврежено 189 килограмм тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-tonny-trotila-rossiyskie-vzryvotekhniki-unichtozhili-boepripasy-vsu-1124421657.html

https://crimea.ria.ru/20220819/skhrony-s-inostrannym-vooruzheniem-obnaruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-1124224761.html

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, запорожская область