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В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием
В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием
Росгвардейцы задержали 137 человек, причастных к деятельности националистов, СБУ и ВСУ, а также обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской и... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T11:44
2022-09-08T11:44
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали 137 человек, причастных к деятельности националистов, СБУ и ВСУ, а также обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Спецназовцы Росгвардии изъяли шесть ПТУР "Фагот", два крупнокалиберных пулемета, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства. Кроме того, в тайниках обнаружены реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра и другое вооружение.Специалистами обезврежено 189 килограмм тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-tonny-trotila-rossiyskie-vzryvotekhniki-unichtozhili-boepripasy-vsu-1124421657.html
https://crimea.ria.ru/20220819/skhrony-s-inostrannym-vooruzheniem-obnaruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-1124224761.html
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, запорожская область
В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием

В Херсонской и Запорожской областях задержали 137 пособников ВСУ и СБУ

11:44 08.09.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииСхрон с боеприпасами и вооружениями, обнаруженный Росгвардией
Схрон с боеприпасами и вооружениями, обнаруженный Росгвардией
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали 137 человек, причастных к деятельности националистов, СБУ и ВСУ, а также обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Спецназовцы Росгвардии изъяли шесть ПТУР "Фагот", два крупнокалиберных пулемета, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства. Кроме того, в тайниках обнаружены реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра и другое вооружение.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Херсонская областьЗапорожская область
 
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