https://crimea.ria.ru/20220908/gde-v-krymu-v-chetverg-ne-budet-vody-1124437335.html

Где в Крыму в четверг не будет воды

Где в Крыму в четверг не будет воды - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Где в Крыму в четверг не будет воды

Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T11:06

2022-09-08T11:06

2022-09-08T11:00

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 13.00 остановлена подача воды для абонентов, расположенных по проспекту Победы,1-47, улице Грибоедова, 1-56, частично по Скрипченко, Шмидта, Блюхера, до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улице Дыбенко.В Керчи до пяти вечера без воды улица Войкова, 32-36.В Феодосии также до 17.00 без воды улицы Строительная, Шевченко, Головина, Чернышевского, Луначарского, Клубная, а также прилегающие улицы и переулки. В феодосийском селе Солнечное – улицы Центральная, Межевая, Титова, Симферопольское шоссе, Дачная, Тополевая, Таврическая, Сосновая. Кроме того, до вечера без воды улицы Илюшина и Шевченко в Коктебеле, а также Фрунзе, Юбилейная, Первомайская в Кировском районе.В Евпатории снижено давления, возможно частичное или полное отсутствие воды домов по ул. 9 мая, 67, 77, 79.В судакском селе Дачное аварийное отключение по улицам Садовой, Виноградной, Лесной, и в квартале Бакаташ. Работы планируют завершить до 17.00.К этому же времени обещают восстановить водоснабжение улиц Набережной и Проезжей в Джанкое, и прилегающего села Щербаково. До 18.00 без воды улицы Энгельса, Пирогова, К.Маркса и Фрунзе в поселке Ленино.

https://crimea.ria.ru/20220903/na-skolko-krymu-khvatit-nakoplennoy-vody---uchenyy-1124381098.html

https://crimea.ria.ru/20220904/remont-donuzlavskogo-vodovoda-zavershen-voda-napolnyaet-rezervuary-1124400964.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя