https://crimea.ria.ru/20220907/v-dvukh-regionakh-rossii-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124425904.html
В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
Власти Белгородской и Курской областей сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября. РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T09:27
2022-09-07T09:27
2022-09-07T09:27
курская область
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Власти Белгородской и Курской областей сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.На этот же период продлен высокий уровень опасности и в Белгородской области."Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях", - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast-gorit-transformator-selo-obestocheno-1124415259.html
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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курская область, белгородская область, специальная военная операция рф на украине
В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
В Белгородской и Курской областях продлен желтый уровень террористической опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Власти Белгородской и Курской областей сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.
"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — сообщил губернатор области Роман Старовойт.
На этот же период продлен высокий уровень опасности и в Белгородской области.
"Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях", - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.