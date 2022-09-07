https://crimea.ria.ru/20220907/v-dvukh-regionakh-rossii-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124425904.html

В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности

В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности

Власти Белгородской и Курской областей сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября. РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T09:27

2022-09-07T09:27

2022-09-07T09:27

курская область

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Власти Белгородской и Курской областей сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.На этот же период продлен высокий уровень опасности и в Белгородской области."Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях", - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast-gorit-transformator-selo-obestocheno-1124415259.html

курская область

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, белгородская область, специальная военная операция рф на украине