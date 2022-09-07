https://crimea.ria.ru/20220907/istoricheskie-tsentry-alupki-i-evpatorii-khotyat-blagoustroit-1124431839.html

Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить

Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить

Крым до первого октября внесет в правительство РФ предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T16:02

2022-09-07T16:02

2022-09-07T16:02

сергей аксенов

туризм в крыму

крым

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крым до первого октября внесет в правительство РФ предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновАксенов отметил, что до октября ожидается решение правительства по мерам поддержки крымских отельеров, касающимся компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке 2-4%.Аксенов пообещал "чистку" общепита на набережных >>"Кроме того, ожидается внесение на рассмотрение в Госдуму закона о легализации гостевых домов. А благодаря гранту Ростуризма в размере 300 млн рублей до конца года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html

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сергей аксенов, туризм в крыму, крым, ялта, евпатория, городская среда