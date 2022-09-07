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Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить
Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить
Крым до первого октября внесет в правительство РФ предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T16:02
2022-09-07T16:02
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крым до первого октября внесет в правительство РФ предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновАксенов отметил, что до октября ожидается решение правительства по мерам поддержки крымских отельеров, касающимся компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке 2-4%.Аксенов пообещал "чистку" общепита на набережных &gt;&gt;"Кроме того, ожидается внесение на рассмотрение в Госдуму закона о легализации гостевых домов. А благодаря гранту Ростуризма в размере 300 млн рублей до конца года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров", - заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html
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сергей аксенов, туризм в крыму, крым, ялта, евпатория, городская среда
Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить

Крым внесет в правительство РФ предложения по благоустройству Алупки и Евпатории

16:02 07.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крым до первого октября внесет в правительство РФ предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
"Поручил до 1 октября проработать и внести в правительство России предложения по реализации проектов благоустройства исторических центров городов Алупка (городской округ Ялта)и Евпатория. Также к этой дате должны быть готовы предложения и по благоустройству пляжей к курортному сезону 2023 года", - сообщил он в своих соцсетях.
Аксенов отметил, что до октября ожидается решение правительства по мерам поддержки крымских отельеров, касающимся компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке 2-4%.
Аксенов пообещал "чистку" общепита на набережных >>
"Кроме того, ожидается внесение на рассмотрение в Госдуму закона о легализации гостевых домов. А благодаря гранту Ростуризма в размере 300 млн рублей до конца года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров", - заключил он.
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Сергей АксеновТуризм в КрымуКрымЯлтаЕвпаторияГородская среда
 
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