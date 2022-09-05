Диетолог научил выбирать правильную овсянку
Диетолог Гинзбург научил выбирать правильные овсяные хлопья
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Овсяные хлопья – очень полезный продукт, при этом "быстрые" варианты ничем не уступают тем, которые требуют длительной варки, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"Многие настороженно относятся к овсянке, которую не надо варить. Напомню, что процесс варки заключается в том, что мы горячей водой разрушаем, размягчаем пищевые волокна в овсянке, и она становится удобной для нашего пищеварения. В общем-то, при образовании овсяные хлопья получаются разного размера, мы можем отделять более мелкие, которые не нужно варить, а достаточно залить кипятком. Мне эта идея очень нравится – с диетологической точки зрения ничего плохого с хлопьями в этом случае не происходит", - поясняет диетолог.
При этом сорта, которые производитель рекомендует варить в течение пяти минут, Гинзбург советует вообще не варить, а просто заливать кипятком: "Такие хлопья хорошо набухают в кипятке и получается мы едим пищу грубее, а она – полезнее", - советует доктор.
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Также, по словам доктора, хорошим и полезным продуктом являются мюсли: "Очень хорошее направление питания – мюсли. Это аналог быстрого питания, удобного в приготовлении, но в процессе продукт остается полезным", - констатирует он.
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