https://crimea.ria.ru/20220905/dietolog-nauchil-vybirat-pravilnuyu-ovsyanku-1124373080.html

Диетолог научил выбирать правильную овсянку

Диетолог научил выбирать правильную овсянку - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Диетолог научил выбирать правильную овсянку

Овсяные хлопья – очень полезный продукт, при этом "быстрые" варианты ничем не уступают тем, которые требуют длительной варки, рассказал в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-05T08:06

2022-09-05T08:06

2022-09-04T15:10

радио "спутник в крыму"

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здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Овсяные хлопья – очень полезный продукт, при этом "быстрые" варианты ничем не уступают тем, которые требуют длительной варки, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.При этом сорта, которые производитель рекомендует варить в течение пяти минут, Гинзбург советует вообще не варить, а просто заливать кипятком: "Такие хлопья хорошо набухают в кипятке и получается мы едим пищу грубее, а она – полезнее", - советует доктор.Также, по словам доктора, хорошим и полезным продуктом являются мюсли: "Очень хорошее направление питания – мюсли. Это аналог быстрого питания, удобного в приготовлении, но в процессе продукт остается полезным", - констатирует он.Ранее Гинзбург назвал неожиданный продукт для долгой жизни: победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу.

https://crimea.ria.ru/20220706/kakim-dolzhen-byt-idealnyy-zavtrak--mnenie-vracha-1123755664.html

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2022

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совет эксперта, здоровье, общество