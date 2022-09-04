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В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 04.09.2022
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T20:31
2022-09-04T20:34
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области.Вечером в воскресенье в администрации Херсонской области сообщили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды из-за процедуры переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливали работу сетей под обстрелами.О возобновлении подачи электроэнергии в Мелитополе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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херсонская область, общество
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды

Власти: подача света и воды в Херсоне и Мелитополе оперативно восстановлена

20:31 04.09.2022 (обновлено: 20:34 04.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области.
Вечером в воскресенье в администрации Херсонской области сообщили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды из-за процедуры переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливали работу сетей под обстрелами.
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
18:22
Херсон и Запорожская область остались без света
"Специалисты ГУП "Херсонобленерго" оперативно восстановили электроснабжение во всей области, восстановлена и подача воды", - сказано в сообщении администрации в Telegram.
О возобновлении подачи электроэнергии в Мелитополе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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