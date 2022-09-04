https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-vozobnovili-podachu-sveta-i-vody-1124401119.html

В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды

В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 04.09.2022

В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды

В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области. РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T20:31

2022-09-04T20:31

2022-09-04T20:34

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области.Вечером в воскресенье в администрации Херсонской области сообщили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды из-за процедуры переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливали работу сетей под обстрелами.О возобновлении подачи электроэнергии в Мелитополе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

https://crimea.ria.ru/20220904/kherson-i-zaporozhskaya-oblast-zaporozhskaya-oblast-ostalis-bez-sveta-1124399897.html

херсонская область

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херсонская область, общество