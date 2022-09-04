https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-vozobnovili-podachu-sveta-i-vody-1124401119.html
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 04.09.2022
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T20:31
2022-09-04T20:31
2022-09-04T20:34
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_6e985f0c4a2e4638c0b14848a5f5deff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Херсоне и области восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщают в адмнистрации области.Вечером в воскресенье в администрации Херсонской области сообщили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды из-за процедуры переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливали работу сетей под обстрелами.О возобновлении подачи электроэнергии в Мелитополе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
https://crimea.ria.ru/20220904/kherson-i-zaporozhskaya-oblast-zaporozhskaya-oblast-ostalis-bez-sveta-1124399897.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_c5bfc291c8aa147382904f813cf3f7ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, общество
В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
Власти: подача света и воды в Херсоне и Мелитополе оперативно восстановлена
20:31 04.09.2022 (обновлено: 20:34 04.09.2022)