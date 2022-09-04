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Херсон и Запорожская область остались без света - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Херсон и Запорожская область остались без света
Херсон и Запорожская область остались без света - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Херсон и Запорожская область остались без света
В воскресенье Мелитополь и еще шесть районов Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T18:22
2022-09-04T18:46
запорожская область
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье Мелитополь и еще шесть районов Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, на данный момент специалисты разбираются в причинах массового сбоя поставки электроэнергии.В администрации Херсонской области уточнили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливают работу сетей под обстрелами.1 сентября был обесточен город Энергодар из-за обстрелов со стороны ВСУ. Наблюдались и сбои в мобильной связи. Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.
https://crimea.ria.ru/20220901/energodar-ostalsya-bez-sveta-i-svyazi-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124368600.html
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запорожская область, общество, новости
Херсон и Запорожская область остались без света

В семи районах Запорожской области и в Херсоне нет электричества, причина выясняется

18:22 04.09.2022 (обновлено: 18:46 04.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье Мелитополь и еще шесть районов Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, на данный момент специалисты разбираются в причинах массового сбоя поставки электроэнергии.
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"Помимо Мелитополя проблемы с электроснабжением в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологоговском районах Запорожской области. Поступает информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области. В Энергодаре и Днепрорудном электроснабжение сохраняется", - написал Рогов в своем Telegram.

В администрации Херсонской области уточнили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливают работу сетей под обстрелами.

"Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода. Это вызвано продолжающейся процедурой переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны гражданской инфраструктуры и населенных пунктов Херсонской области", - отмечается на канале администрации в Telegram и добавили, что подача электро- и водоснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области в самое ближайшее время.

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Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.
 
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