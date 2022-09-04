https://crimea.ria.ru/20220904/kherson-i-zaporozhskaya-oblast-zaporozhskaya-oblast-ostalis-bez-sveta-1124399897.html

Херсон и Запорожская область остались без света

Херсон и Запорожская область остались без света - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Херсон и Запорожская область остались без света

В воскресенье Мелитополь и еще шесть районов Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T18:22

2022-09-04T18:22

2022-09-04T18:46

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье Мелитополь и еще шесть районов Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, на данный момент специалисты разбираются в причинах массового сбоя поставки электроэнергии.В администрации Херсонской области уточнили, что в Херсоне и ряде районов области нет света и воды. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстанавливают работу сетей под обстрелами.1 сентября был обесточен город Энергодар из-за обстрелов со стороны ВСУ. Наблюдались и сбои в мобильной связи. Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.

https://crimea.ria.ru/20220901/energodar-ostalsya-bez-sveta-i-svyazi-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124368600.html

https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html

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запорожская область, общество, новости