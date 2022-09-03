https://crimea.ria.ru/20220903/gazprom-zayavil-o-nevozmozhnosti-remonta-turbiny-dlya-severnogo-potoka-1124391622.html

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока" - РИА Новости Крым, 03.09.2022

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"

Компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T13:03

2022-09-03T13:03

2022-09-03T13:03

экономика

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"."Газпром" ранее сообщил, что остановленный на плановое обслуживание "Северный поток" не может в установленный срок возобновить работу, причина - утечка масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В то же время представитель немецкой Siemens Energy в комментарии РИА Новости выразил мнение, что компания не считает заключение "Газпрома" причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

https://crimea.ria.ru/20220830/gazprom-soobschil-ob-ostanovke-severnogo-potoka-na-tri-dnya-1124347255.html

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