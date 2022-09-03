https://crimea.ria.ru/20220903/Kakoy-segodnya-prazdnik-3-sentyabrya_-1118688208.html

Какой сегодня праздник: 3 сентября

Какой сегодня праздник: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Какой сегодня праздник: 3 сентября

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 1189 году Ричард Львиное сердце стал королем Англии, а в 1967 году водители РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 1189 году Ричард Львиное сердце стал королем Англии, а в 1967 году водители Швеции перешли на правостороннее движение. 3 сентября родились Фердинанд Порше и Чарли Шин. А еще - и от этого уже никуда не деться - этот день пользователи русского сегмента Сети сделали шутливым Шуфутиновым днем.Что празднуют в РоссииВ этот день в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. День приурочен к дате завершения операции по освобождению заложников в школе Беслана.В России 3 сентября также отмечается День окончания Второй Мировой войны, хотя весь мир отмечает его накануне. В 2020 году было принято решение отмечать именно в эту дату, поскольку 3 сентября 1945 советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу, в котором говорилось о капитуляции Японии. Кроме того, 1800 советских воинов были награждены медалью "За победу над Японией", на обратной стороне которой стоит дата 3 сентября 1945 года.А еще 3 сентября - это "День, когда горят костры рябин" или Шуфутинов день. Все пользователи российского сегмента Сети знают, о чем идет речь. История праздника уходит корнями в 1994 год, когда свет увидела пластинка Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа" с треком "Третье сентября". Шуфутинов день связан с массой народных традиций: сегодня принято переворачивать календарь, смотреть на фото, закидывать друзей смешными мемами с портретом исполнителя песни и, конечно, петь.Знаменательные события3 сентября 1189 года на трон Англии взошел Ричард Львиное сердце. Король в своей стране толком не находился и большую часть своего правления провел за ее пределами, воюя с соседями. Так, войска Ричарда разбили армию французского короля Филиппа. В 1199 году французы отдали ранее захваченные у Англии земли.Позже английский король затеял совместный с французами крестовый поход. По пути в Палестину Львиное сердце захватил Кипр, потом помог завоевать Акру, а еще позже дошел до самого Иерусалима.В этот день в 1783 году был подписан Версальский договор, положивший конец Американской войне за независимость. Договор состоял из 10 статей, которые предусматривали различные требования к подписантам. Правда, далеко не все пункты были выполнены.3 сентября 1932 началось строительство канала имени Москвы, который соединил реки Волгу и Москву. Причиной строительства стал недостаток питьевой и технической воды из-за резкого роста населения столицы. Крупное гидротехническое сооружение, имеющее протяженность 128 километров, было построено всего за пять лет.В 1950 году в этот день завершился первый в истории чемпионат "Формулы-1", победителем которого стал Джузеппе Фарина. На первых гонках он представлял конюшню заводской команды Alfa Romeo. Спустя два года Джузеппе перейдет в легендарный гараж Ferrari. К сожалению, карьера первого победителя легендарной гонки была скоротечной: в 1954 году в Монце он попал в серьезную аварию, из-за чего не смог завершить сезон. Позже полученные травмы помешали ему завершить Гран-при Аргентины. В 1956 году он заявил об уходе из гонок.В этот день в 1967 году в Швеции настал "День Н": страна перешла на правостороннее движение. Из-за непривычности ситуации это привело к резкому снижению количества ДТП на улицах: водители стали максимально осторожными. Однако продлилось это недолго, и вскоре уже попривыкшие шведские водители вернули количество аварий к "нормативным показателям".Кто родился3 августа 1875 в Австро-Венгрии родился Фердинанд Порше, создатель легендарной автомобильной марки Porsche. В 1898 году он начал работу над первым в истории гибридным автомобилем, который час мог ехать без дозаправки. Во время Первой Мировой войны, будучи главным конструктором компании Austro-Daimler, занимался разработкой не только гражданского, но и военного транспорта. В 1931 году он открыл конструкторское бюро Porsche и разработал Volksauto, прообраз VW Beetle ("Жука"). Во время Второй Мировой войны опять вернулся к разработке военной техники. Стал создателем известного сверхтяжелого немецкого танка Maus, который так и не принял участие в боевых действиях и в целом оказался бесполезным. За сотрудничество с фашисткой Германии отсидел 20 месяцев в тюрьме. Обвинения были сняты в 1947 году. В 1951 он скончался от инсульта.В этот день 1946 года родился "Немец", "Гофман", "Мухомор"… актер Юрий Кузнецов, Заслуженный артист Российской Федерации, сыгравший несколько десятков ролей в кино. Отец Кузнецова работал в милиции, мать была домохозяйкой. Во время учебы в школе он поступил в драмкружок и решил связать свою жизнь с профессией актера.Известность Кузнецов получил после роли Семена Ароновича в фильме Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин". Однако первой культовой ролью стала роль бомжа Гофмана по прозвищу "Немец" в фильме Алексея Балабанова "Брат".Позже появился еще один персонаж, получивший широкую известность – начальник РУВД из сериала "Улицы разбитых фонарей Юрий Петренко, он же Мухомор. Эту роль он играл на протяжении 135 серий и еще в трех частях сериала "Опера. Хроники убойного отдела".3 сентября 1955 года в Лондоне родился легенда панк-рока, один из создателей Sex Pistols Стивен Филипп Джонс. Детство у будущей звезды прошло в тяжелых условиях: он с матерью и отчимом жил в "однушке" в далеко не самом фешенебельном районе Лондона. Джонс был клептоманом - в детстве 14 раз судим за кражи. Кроме того, состоял в хулиганской фирме QPR (Куинз Парк Рейнджерс) и из-за участия в околофутбольных стычках "схлопотал" еще несколько судимостей.В 1975 вместе с Полом Куком, Гленом Мэтлоком и Джони Роттеном (он пришел, правда, чуть позже) основал легендарную группу Sex Pistols. Джонс, будучи гитаристом-самоучкой, показывал выдающиеся способности. Кстати, как гласит легенда, свою первую концертную гитару он тоже украл, причем не у кого-то, а у самого Мика Ронсона - гитариста, выступавшего с Дэвидом Боуи.В 1965 году в Нью-Йорке в семье известного актера Мартина Шина родился третий ребенок, которого изначально звали Карлос Ирвин Эстевес. Нам он известен как Чарли Шин. Первой серьезной ролью стала работа в фильме "Красный рассвет", где он сыграл с Патриком Суэйзи. Позже сыграл в известном фильме "Взвод". Но большинству зрителей он запомнился по ролям в комедиях "Горячие головы!", "Горячие головы! Часть вторая", "Очень страшное кино" части 3,4 и 5. Ситком с участием Шина "Два с половиной человека" стал одним из самых популярных в мире.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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