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В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ
В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ
Не менее 10 взрывов прогремели в пятницу в Херсоне, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщает ТАСС. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T12:08
2022-09-02T12:08
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Не менее 10 взрывов прогремели в пятницу в Херсоне, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщает ТАСС.По информации издания, в небе видны следы от ракет систем ПВО и слышны звуки взрывов. Однако пока официальной информации об этом нет.В то же время член главного совета Херсонской ВГА Владимир Рогов подтвердил, что в результате утреннего удара украинских войск по многоквартирному жилому дому есть погибшие и пострадавшие, под завалами по-прежнему могут находиться люди."Из-за утреннего обстрела украинскими террористами Херсона погибли местные жители — под завалами разрушенного жилого дома до сих пор могут находиться люди", - написал он в своем Telegram-канале.Об очередном обстреле ВСУ города Херсон, в результате которого оказалась разрушена часть многоквартирного дома, ранее сообщили в администрации региона. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-zhilomu-domu-v-khersone--est-pogibshie-1124378031.html
https://crimea.ria.ru/20220902/boeviki-vsu-udarili-po-elevatoru-v-novoy-kakhovke--unichtozheno-zerno-1124376327.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ

ТАСС: в Херсоне прогремели не менее 10 взрывов, предположительно, работает ПВО

12:08 02.09.2022
 
© РИА Новости КрымСлед от взрыва на территории базы отдыха в Херсоне
След от взрыва на территории базы отдыха в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Не менее 10 взрывов прогремели в пятницу в Херсоне, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщает ТАСС.
По информации издания, в небе видны следы от ракет систем ПВО и слышны звуки взрывов. Однако пока официальной информации об этом нет.
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
11:06
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
В то же время член главного совета Херсонской ВГА Владимир Рогов подтвердил, что в результате утреннего удара украинских войск по многоквартирному жилому дому есть погибшие и пострадавшие, под завалами по-прежнему могут находиться люди.
"Из-за утреннего обстрела украинскими террористами Херсона погибли местные жители — под завалами разрушенного жилого дома до сих пор могут находиться люди", - написал он в своем Telegram-канале.
Об очередном обстреле ВСУ города Херсон, в результате которого оказалась разрушена часть многоквартирного дома, ранее сообщили в администрации региона. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.
Пожар
09:21
Боевики ВСУ ударили по элеватору в Новой Каховке – уничтожено зерно
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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