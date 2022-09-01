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В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы
На строящемся участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца в Севастополе открыли еще один съезд – дорогу, ведущую на Сапун-гору. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T15:29
2022-09-01T15:29
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На строящемся участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца в Севастополе открыли еще один съезд – дорогу, ведущую на Сапун-гору. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что на новом участке уложен нижний слой дорожного покрытия, обустроена водопропускная система и дополнительные съезды.В июле подрядчик работ, компания ВАД, частично завершил работы на новом путепроводе на Ялтинском кольце, было открыто прямое движение в Севастополь – Симферополь. При этом съезд с улицы Вторая Оборонная, которая соединяет развязку с городом через Сапун-гору, перекрыли.Следующий этап работ – устройство дорожного покрытия на участке в направлении Ялты. Его открытие планируют до 1 октября, сообщил Развожаев.Ранее глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщал, что все съезды с Ялтинского кольца будут открыты до конца сентября – начала октября.Двухуровневую развязку тоннельного типа на Ялтинском кольце начали строить в августе 2021 года. Все работы по строительству 8-го севастопольского участка трассы "Таврида" должны завершить к маю 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html
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трасса таврида, севастополь
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы

В Севастополе открыли еще один съезд с Ялтинского кольца на "Тавриде" – на Сапун-гору

15:29 01.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТрасса Таврида
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На строящемся участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца в Севастополе открыли еще один съезд – дорогу, ведущую на Сапун-гору. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня открыто движение на Ялтинском кольце по улице Второй Оборонной – в сторону Сапун-горы", – написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что на новом участке уложен нижний слой дорожного покрытия, обустроена водопропускная система и дополнительные съезды.
В июле подрядчик работ, компания ВАД, частично завершил работы на новом путепроводе на Ялтинском кольце, было открыто прямое движение в Севастополь – Симферополь. При этом съезд с улицы Вторая Оборонная, которая соединяет развязку с городом через Сапун-гору, перекрыли.
Следующий этап работ – устройство дорожного покрытия на участке в направлении Ялты. Его открытие планируют до 1 октября, сообщил Развожаев.
Ранее глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщал, что все съезды с Ялтинского кольца будут открыты до конца сентября – начала октября.
Двухуровневую развязку тоннельного типа на Ялтинском кольце начали строить в августе 2021 года. Все работы по строительству 8-го севастопольского участка трассы "Таврида" должны завершить к маю 2023 года.
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
24 августа, 15:10Ситуация на дорогах Крыма
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