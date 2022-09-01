https://crimea.ria.ru/20220901/lukashenko-zayavil-o-modernizatsii-belorusskikh-samoletov-pod-yadernoe-oruzhie-1124372060.html

Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие

Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие

В случае нападения на Белоруссию или появления в Польше американского ядерного оружия Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T15:02

2022-09-01T15:02

2022-09-01T15:02

белоруссия

в мире

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В случае нападения на Белоруссию или появления в Польше американского ядерного оружия Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие, заявил президент страны Александр Лукашенко.По словам белорусского лидера, Минск не педалирует эту тему, поскольку США "остановились и не лезут в Польшу с ядерным оружием". Тем не менее, убежден Лукашенко, американцы "будут воевать на Украине до последнего", сейчас поставляя Киеву гаубицы и РСЗО, а впоследствии, возможно, и ядерное оружие.Лукашенко заверил, что Белоруссия "не нагнетает обстановку, но будет защищаться всеми возможными способами".В июне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны принять срочные меры по совместному укреплению обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку, поскольку республика является важнейшим союзником и стратегическим партнером РФ.

https://crimea.ria.ru/20220625/rossiya-peredaet-belorussii-kompleksy-iskander-m-1123655334.html

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко