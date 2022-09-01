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Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие
Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие
В случае нападения на Белоруссию или появления в Польше американского ядерного оружия Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T15:02
2022-09-01T15:02
белоруссия
в мире
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В случае нападения на Белоруссию или появления в Польше американского ядерного оружия Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие, заявил президент страны Александр Лукашенко.По словам белорусского лидера, Минск не педалирует эту тему, поскольку США "остановились и не лезут в Польшу с ядерным оружием". Тем не менее, убежден Лукашенко, американцы "будут воевать на Украине до последнего", сейчас поставляя Киеву гаубицы и РСЗО, а впоследствии, возможно, и ядерное оружие.Лукашенко заверил, что Белоруссия "не нагнетает обстановку, но будет защищаться всеми возможными способами".В июне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны принять срочные меры по совместному укреплению обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку, поскольку республика является важнейшим союзником и стратегическим партнером РФ.
https://crimea.ria.ru/20220625/rossiya-peredaet-belorussii-kompleksy-iskander-m-1123655334.html
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белоруссия, в мире, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие

Лукашенко: Белоруссия модернизирует несколько своих самолетов под несение ядерного оружия

15:02 01.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В случае нападения на Белоруссию или появления в Польше американского ядерного оружия Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Не сейчас, не завтра, не послезавтра, но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие", – сказал Лукашенко в ходе открытого урока во Дворце республики в Минске.
По словам белорусского лидера, Минск не педалирует эту тему, поскольку США "остановились и не лезут в Польшу с ядерным оружием". Тем не менее, убежден Лукашенко, американцы "будут воевать на Украине до последнего", сейчас поставляя Киеву гаубицы и РСЗО, а впоследствии, возможно, и ядерное оружие.
Лукашенко заверил, что Белоруссия "не нагнетает обстановку, но будет защищаться всеми возможными способами".
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25 июня, 18:53
Россия передает Белоруссии комплексы "Искандер-М"
В июне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны принять срочные меры по совместному укреплению обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку, поскольку республика является важнейшим союзником и стратегическим партнером РФ.
 
БелоруссияВ миреПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр Лукашенко
 
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