https://crimea.ria.ru/20220901/energodar-ostalsya-bez-sveta-i-svyazi-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124368600.html
Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ — власти
Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ — власти - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ — власти
Из-за обстрелов со стороны ВСУ город Энергодар в Запорожской области обесточен, в нем перестала работать мобильная связь, сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:18
2022-09-01T12:18
2022-09-01T12:21
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Из-за обстрелов со стороны ВСУ город Энергодар в Запорожской области обесточен, в нем перестала работать мобильная связь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости."В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", – сказал Рогов.Позже он сообщил, что в части города подача электричества возобновлена.Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.По словам Рогова, из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ, в Энергодаре из-за продолжающихся обстрелов погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок.Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов >>Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.По мнению политолога Андрея Никифорова, сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию.
https://crimea.ria.ru/20220901/novye-udary-vsu-po-energodaru--pogibli-i-raneny-mirnye-zhiteli-1124366056.html
https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html
запорожская область
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ — власти
Рогов: из-за обстрелов ВСУ Энергодар остался без света и связи
12:18 01.09.2022 (обновлено: 12:21 01.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Из-за обстрелов со стороны ВСУ город Энергодар в Запорожской области обесточен, в нем перестала работать мобильная связь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", – сказал Рогов.
Позже он сообщил, что в части города подача электричества возобновлена.
"Работники коммунальных служб Энергодара оперативно восстанавливают подачу электроэнергии, подача которой была нарушена в результате обстрелов боевиков Зеленского. В части города уже возобновлена подача энергии и восстановлена мобильная связь", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.
По словам Рогова, из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ, в Энергодаре из-за продолжающихся обстрелов погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок.
Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.
По мнению политолога Андрея Никифорова
, сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию.