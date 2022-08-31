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ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ
ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ
Киевский режим продолжает намеренно обстреливать жилые дома социально значимые объекты в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях, поставленное Западом... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T18:41
2022-08-31T18:41
специальная военная операция рф на украине
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает намеренно обстреливать жилые дома социально значимые объекты в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях, поставленное Западом дальнобойное вооружение расширило эти возможности для ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ."Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в ДНР, ЛНР и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома. Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", – говорится в документе.Как отметили в ведомстве, подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей.По данным Минобороны, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы более чем для 326 тысяч учащихся. Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз.Российская сторона требует от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.
https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html
https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-lnr-organizuyut-uchebnyy-protsess-v-shkolakh-1124330816.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, министерство обороны рф, оон, общество
ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ

МО РФ: Киев продолжает обстреливать школы, больницы, детсады на освобожденных территориях

18:41 31.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли центр Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает намеренно обстреливать жилые дома социально значимые объекты в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях, поставленное Западом дальнобойное вооружение расширило эти возможности для ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в ДНР, ЛНР и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома. Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", – говорится в документе.
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
17:56
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
Как отметили в ведомстве, подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей.
По данным Минобороны, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы более чем для 326 тысяч учащихся. Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз.
"Вместе с тем, для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей, Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 года школ в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях", – сообщили в министерстве.
Учительница во время онлайн-урока в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:11
Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
Российская сторона требует от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФООНОбщество
 
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