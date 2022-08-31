https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-prodolzhayut-obstrelivat-shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh--mo-rf-1124362769.html

ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ

ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2022

ВСУ продолжают обстреливать школы на освобожденных территориях – МО РФ

Киевский режим продолжает намеренно обстреливать жилые дома социально значимые объекты в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях, поставленное Западом... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T18:41

2022-08-31T18:41

2022-08-31T18:41

специальная военная операция рф на украине

украина

министерство обороны рф

оон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает намеренно обстреливать жилые дома социально значимые объекты в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях, поставленное Западом дальнобойное вооружение расширило эти возможности для ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ."Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в ДНР, ЛНР и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома. Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", – говорится в документе.Как отметили в ведомстве, подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей.По данным Минобороны, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы более чем для 326 тысяч учащихся. Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз.Российская сторона требует от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.

https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html

https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-lnr-organizuyut-uchebnyy-protsess-v-shkolakh-1124330816.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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