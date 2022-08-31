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В Киеве ввели комендантский час для ресторанов

В Киеве ввели комендантский час для ресторанов - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Киеве ввели комендантский час для ресторанов

Комендантский час установили для заведений общепита в Киеве, они не могут работать после 22:00. Об этом со ссылкой на первого замглавы Киевской городской... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T16:59

2022-08-31T16:59

2022-08-31T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Комендантский час установили для заведений общепита в Киеве, они не могут работать после 22:00. Об этом со ссылкой на первого замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника сообщает РИА Новости.Ограничения начинают действовать с 1 сентября.Он подчеркнул, что город продолжает жить в условиях военного положения и "расслабляться рано".Ранее власти Киева ввели в городе комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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