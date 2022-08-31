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В Киеве ввели комендантский час для ресторанов
В Киеве ввели комендантский час для ресторанов - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Киеве ввели комендантский час для ресторанов
Комендантский час установили для заведений общепита в Киеве, они не могут работать после 22:00. Об этом со ссылкой на первого замглавы Киевской городской... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T16:59
2022-08-31T16:59
2022-08-31T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Комендантский час установили для заведений общепита в Киеве, они не могут работать после 22:00. Об этом со ссылкой на первого замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника сообщает РИА Новости.Ограничения начинают действовать с 1 сентября.Он подчеркнул, что город продолжает жить в условиях военного положения и "расслабляться рано".Ранее власти Киева ввели в городе комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом без пропуска или пешком.
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украина, в мире, новости
В Киеве ввели комендантский час для ресторанов
Администрация Киева запретила заведениям общепита работать после десяти часов вечера
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Комендантский час установили для заведений общепита в Киеве, они не могут работать после 22:00. Об этом со ссылкой на первого замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника сообщает РИА Новости.
Ограничения начинают действовать с 1 сентября.
"С 1 сентября заведения общественного питания должны закрываться не позже 22:00. Известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно неуклонно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны", - отметил он.
Он подчеркнул, что город продолжает жить в условиях военного положения и "расслабляться рано".
Ранее власти Киева ввели в городе комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом без пропуска или пешком.