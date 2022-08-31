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Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября

Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября

В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T10:51

2022-08-31T10:51

2022-08-31T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина."В школы Симферополя пойдут более 49 тысяч детей, из них около шести тысяч первоклассников. Всех поздравляю с началом нового учебного года, пусть он принесет стабильные и четкие знания нашим детям", - сообщила она.По словам Сухиной, в День знаний в школах города пройдут торжественные линейки с выносом государственного и республиканского флагов и гимном Российской Федерации. Однако принять участие в них смогут ученики первых, четвертых и выпускных классов.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик заявила, что в этом учебном году за школьные парты сядут 230 тысяч детей, в том числе дети из Донбасса и освобожденных территорий. По словам Лаврик, в школы и детские сады Крыма зачислены около тысячи детей из этих регионов.

https://crimea.ria.ru/20220829/shkolnye-lineyki-v-sevastopole-proydut-dlya-pervykh-i-vypusknykh-klassov-1124331994.html

https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html

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крым, образование в крыму и севастополе, общество, новости