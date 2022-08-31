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Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября
Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября
В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T10:51
2022-08-31T10:51
радио "спутник в крыму"
крым
образование в крыму и севастополе
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина."В школы Симферополя пойдут более 49 тысяч детей, из них около шести тысяч первоклассников. Всех поздравляю с началом нового учебного года, пусть он принесет стабильные и четкие знания нашим детям", - сообщила она.По словам Сухиной, в День знаний в школах города пройдут торжественные линейки с выносом государственного и республиканского флагов и гимном Российской Федерации. Однако принять участие в них смогут ученики первых, четвертых и выпускных классов.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик заявила, что в этом учебном году за школьные парты сядут 230 тысяч детей, в том числе дети из Донбасса и освобожденных территорий. По словам Лаврик, в школы и детские сады Крыма зачислены около тысячи детей из этих регионов.
https://crimea.ria.ru/20220829/shkolnye-lineyki-v-sevastopole-proydut-dlya-pervykh-i-vypusknykh-klassov-1124331994.html
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, новости
Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября

В школы Симферополя 1 сентября пойдут более 49 тысяч детей

10:51 31.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.
"В школы Симферополя пойдут более 49 тысяч детей, из них около шести тысяч первоклассников. Всех поздравляю с началом нового учебного года, пусть он принесет стабильные и четкие знания нашим детям", - сообщила она.
1 сентября - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 15:11
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
По словам Сухиной, в День знаний в школах города пройдут торжественные линейки с выносом государственного и республиканского флагов и гимном Российской Федерации. Однако принять участие в них смогут ученики первых, четвертых и выпускных классов.

"Но есть рекомендации по проведению линеек. В больших школах на линейке присутствуют 1, 4, 8 и 11 классы, то есть те, которые заканчивают какую-то программу и первоклассники. Мероприятия должны пройти с соблюдением всех норм по COVID-19 и антитеррору", - добавила замглавы администрации.

Праздничная линейка 1 сентября в общеобразовательной школе I-III ступеней №31, г. Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:04
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик заявила, что в этом учебном году за школьные парты сядут 230 тысяч детей, в том числе дети из Донбасса и освобожденных территорий. По словам Лаврик, в школы и детские сады Крыма зачислены около тысячи детей из этих регионов.
 
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