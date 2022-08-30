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Погода для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Погода для Крыма на вторник
Погода для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Погода для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов. Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште и Феодосии +26, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Погода для Крыма на вторник

Погода для Крыма на вторник, 30 августа

00:01 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21, на южном и восточном побережье до 25; днем 29…34, в горах 23…28", - прогнозируют синоптики.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов.
Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште и Феодосии +26, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
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