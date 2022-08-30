https://crimea.ria.ru/20220830/pogoda-dlya-kryma-na-vtornik-1124335048.html
Погода для Крыма на вторник
Погода для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Погода для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T00:01
2022-08-30T00:01
2022-08-30T00:01
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276337_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_85fb1d53e245c0ea0ac7c8b97489d791.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов. Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште и Феодосии +26, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276337_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a4851b463388e7163578d8f836e62669.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Погода для Крыма на вторник
Погода для Крыма на вторник, 30 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21, на южном и восточном побережье до 25; днем 29…34, в горах 23…28", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов.
Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште и Феодосии +26, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.