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Погода для Крыма на вторник

Погода для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Погода для Крыма на вторник

Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T00:01

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погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов. Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште и Феодосии +26, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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