https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-iz-revnosti-udaril-nozhom-neznakomtsa-1124340956.html

Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца

Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца

В Симферополе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан местный житель, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T12:04

2022-08-30T12:04

2022-08-30T12:04

симферополь

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан местный житель, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.В полицию обратились медики одной из городских больниц, куда был доставлен 31-летний мужчина с колото-резаной раной груди и пневмотораксом. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные и наркотические преступления.Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220823/nanes-32-nozhevykh-raneniya-v-krymu-vynesli-prigovor-mestnomu-zhitelyu-1124264589.html

симферополь

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симферополь, происшествия, мвд по республике крым