https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-iz-revnosti-udaril-nozhom-neznakomtsa-1124340956.html
Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
В Симферополе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан местный житель, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T12:04
2022-08-30T12:04
2022-08-30T12:04
симферополь
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан местный житель, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.В полицию обратились медики одной из городских больниц, куда был доставлен 31-летний мужчина с колото-резаной раной груди и пневмотораксом. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные и наркотические преступления.Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220823/nanes-32-nozhevykh-raneniya-v-krymu-vynesli-prigovor-mestnomu-zhitelyu-1124264589.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, происшествия, мвд по республике крым
Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
Житель Симферополя из ревности ударил ножом своего конкурента
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан местный житель, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
В полицию обратились медики одной из городских больниц, куда был доставлен 31-летний мужчина с колото-резаной раной груди и пневмотораксом. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные и наркотические преступления.
"Выяснилось, что потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомой задержанного. Вернувшись домой и застав даму сердца в компании с незнакомцем, подозреваемый схватился за нож и ударил потерпевшего", - рассказали в ведомстве.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.