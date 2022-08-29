https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html

Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч

Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч

В Крыму задержана 35-летняя приезжая, которая обворовала квартиру 70-летней жительницы города Саки, пока та принимала солевую ванну для ног. Об этом рассказали... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T14:45

2022-08-29T14:45

2022-08-29T14:46

крым

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержана 35-летняя приезжая, которая обворовала квартиру 70-летней жительницы города Саки, пока та принимала солевую ванну для ног. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.На водной процедуре настояла сама злоумышленница, при этом предупредив, что для лучшего эффекта в воду надо положить ювелирное украшение."Потерпевшая достала из тайного места золотое изделие и передала гостье. Пока заявительница принимала ванночку, похитительница достала из тайника другие драгоценности, деньги и сбежала. Ущерб составил более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.Женщина в содеянном призналась и заявила, что похищенные драгоценности продала, а деньги потратила на себя. Как оказалось, это не впервые, когда нечистая на руку туристка попадает в поле зрения полиции."Оперативники установили, что задержанная женщина причастна еще к одной подобной краже. В феврале 2016 года из квартиры 89-летнего жителя города Саки она похитила 40 тысяч рублей", - добавили в МВД.По факту краж возбуждены уголовные дела.Ранее в Севастополе задержали 19-летнего молодого человека, который под покровом ночи украл технику из городского кафе, но при этом угодил прямо под камеры видеонаблюдения.

https://crimea.ria.ru/20220805/perchatki-otmychki-i-maskirovka-v-krymu-zaderzhali-materykh-vzlomschikov-1124082286.html

https://crimea.ria.ru/20220803/svekrov-i-nevestka-obvorovyvali-pensionerov-v-evpatorii-1124052332.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия