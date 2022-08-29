https://crimea.ria.ru/20220829/bezopasnost-segodnya-gran-mezhdu-vnimaniem-i-panikoy-1124294258.html

Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой

Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой

РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-29T13:00

2022-08-29T13:00

2022-08-25T16:59

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 13.00. Крымчане, и не только они, живут в новых реалиях. Фиксируются факты обстрелов районов, граничащих с Украиной, подготовленные группы пытаются совершить диверсии на территории России. И ко всему этому против граждан России ведется мощная информационная война. Фейки, угрозы, предупреждения стали частью информполя.Как вести себя во всем этом? Чему верить? Где есть реальный повод для беспокойства, а где мнимый? Нужно ли усиливать безопасность и собственную внимательность, причем везде – от школ детей до мессенджеров в собственных телефонах? На что простому гражданину нужно обращать внимание и как себя вести?Участники:- советник главы Республики Крым Олег КРЮЧКОВ;- руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр БУЛЫЧЕВ;- заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей ТОМИКОВ;- ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий КАШКАНОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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