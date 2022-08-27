https://crimea.ria.ru/20220827/otkryt-zhenskiy-sekret-polzovaniya-kreditkami-v-rossii-1124309228.html

Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России

Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России

Российские женщины открывают кредитные карты вдвое чаще, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков "Почта банка", сообщает РИА... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T16:23

2022-08-27T16:23

2022-08-27T16:23

общество

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Российские женщины открывают кредитные карты вдвое чаще, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков "Почта банка", сообщает РИА Новости."Женщины вдвое чаще мужчин открывают кредитки: 68% выданных карт приходится именно на представительниц прекрасного пола", – говорится в сообщении.При этом самые активные пользователи кредиток – клиентки старше 40 лет. Этот тот возраст, при котором интерес к кредитным картам у людей растет независимо от пола, отмечают аналитики."Наиболее активно их оформляют клиенты 40 – 60 лет (41%) и старше 60 лет (33%) – как мужчины, так и женщины", – отмечается в отчете.Уточняется, что доля владельцев карт среди людей старшего возраста за год выросла на 6%.По-прежнему не очень заинтересованы в кредитках молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (9%), чуть больше активности в этом вопросе проявляют россияне 31 – 40 лет (17%).Согласно данным аналитиков, чаще всего кредитками оплачивают покупки в супермаркетах (28%), товары для дома и ремонта (17%), одежду и обувь (10%), услуги автосервиса и топливо.Большинство владельцев кредитных карт – и мужчины, и женщины – устанавливают лимит по карте 100 тыс. рублей. При этом в нынешнем году средний размер лимита у женщин вырос на треть по сравнению с прошлым годом, а у мужчин почти на четверть.Раннее опрос Росстата показал, какую сумму россияне считают достаточной для того, чтобы обеспечить необходимые ежедневные потребности.

https://crimea.ria.ru/20220307/stoit-li-seychas-brat-kredit-i-kakoy-1122602153.html

https://crimea.ria.ru/20220602/obschiy-dolg-krymchan-po-kreditam-vyros-na-40---tsentrobank--1123423655.html

https://crimea.ria.ru/20220603/ekonomist-prokommentiroval-zametnyy-rost-kreditnogo-portfelya-krymchan-1123424612.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, российская федерация (россия, рф)