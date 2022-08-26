https://crimea.ria.ru/20220826/v-kieve-sdelali-otkrovennoe-priznanie-o-podgotovke-k-voyne-s-rossiey-1124309765.html

В Киеве сделали откровенное признание о подготовке к войне с Россией

В Киеве сделали откровенное признание о подготовке к войне с Россией - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Киеве сделали откровенное признание о подготовке к войне с Россией

Власти Украины сознательно начали подготовку к "большой войне" с Россией еще в декабре 2019 года – сразу после саммита "нормандской четверки" в Париже, когда... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T17:46

2022-08-26T17:46

2022-08-26T17:46

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Украины сознательно начали подготовку к "большой войне" с Россией еще в декабре 2019 года – сразу после саммита "нормандской четверки" в Париже, когда президент Владимир Зеленский заявил партнерам по переговорам об отказе Киева выполнять Минские соглашения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью украинским СМИ."Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9-го декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал: "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", – сказал он.По словам Данилова, украинские власти держали информацию о подготовке к войне в секрете, поскольку если бы они предупредили об этом своих граждан, то, как считает секретарь СНБО, российские войска "были бы уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах"."Нормандский формат" ("нормандская четверка") – группа руководителей четырех стран – России, Германии, Франции и Украины – по урегулированию конфликта в Донбассе. Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились шесть раз, на уровне глав МИД – четырнадцать раз. Последний саммит глав государств "нормандской четверки" состоялся в декабре 2019 года в Париже.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения ("Минск-2") фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.

https://crimea.ria.ru/20220817/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-namerenno-ignoriroval-preduprezhdeniya-ob-svo-1124190937.html

https://crimea.ria.ru/20220824/medvedev-nazval-prichinu-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-1124282671.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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