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Режим ограничения полетов в Крым опять продлен - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Режим ограничения полетов в Крым опять продлен
Режим ограничения полетов в Крым опять продлен - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Режим ограничения полетов в Крым опять продлен
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 4 сентября. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T09:23
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крым
аэропорт симферополь
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 4 сентября."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении Росавиации.По-прежнему закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров через них.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, аэропорт симферополь, росавиация
Режим ограничения полетов в Крым опять продлен

Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов России продлен до 4 сентября

09:23 26.08.2022 (обновлено: 09:24 26.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 4 сентября.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении Росавиации.
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По-прежнему закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров через них.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
 
КрымАэропорт СимферопольРосавиация
 
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