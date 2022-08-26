https://crimea.ria.ru/20220826/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-opyat-prodlen-1124298092.html

Режим ограничения полетов в Крым опять продлен

Режим ограничения полетов в Крым опять продлен - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Режим ограничения полетов в Крым опять продлен

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 4 сентября. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T09:23

2022-08-26T09:23

2022-08-26T09:24

крым

аэропорт симферополь

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 4 сентября."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении Росавиации.По-прежнему закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров через них.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.

https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html

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крым, аэропорт симферополь, росавиация