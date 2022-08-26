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Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220826/ekspert-nazval-fantomnymi-bolyami-grezy-kieva-o-baze-nato-v-krymu-1124301369.html
Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму
Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму
Киевские чиновники живут в мире фантазий и иллюзий, их одолевают фантомные боли по утраченному Крыму. Так исполнительный директор севастопольского Института... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:49
2022-08-26T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Киевские чиновники живут в мире фантазий и иллюзий, их одолевают фантомные боли по утраченному Крыму. Так исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев прокомментировал слова экс-замминистра обороны Украины Алины Фроловой о военной базе НАТО на полуострове.Ранее Фролова заявила, что Украина хотела бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".Эксперт напомнил, что еще в период нахождения полуострова в составе Украины Киев пытался превратить Крым в плацдарм НАТО. Это выразилось во многих событиях, в частности, попытка высадки натовского десанта в рамках учений Sea Breeze, намерение создать базу альянса в Старом Крыму, создание центра обмена информацией в Севастополе и так далее."Это старая песня, но даже не о главном, а о том, что уже давно "прокисло" и ушло в историю. Думаю, госпожа Фролова педалирует эту тему на фоне второго саммита "Крымской платформы", чтобы еще раз подчеркнуть, что они очень хотят ("вернуть" Крым), но не могут", – заключил Горбачев.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-v-otvet-na-novye-fantazii-kieva-napomnili-kak-prognali-nato-1124300556.html
https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html
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крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения
Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму

Военный эксперт Горбачев: заявления Киева о базе НАТО в Крыму – иллюзии и фантомные боли

15:49 26.08.2022 (обновлено: 15:50 26.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАнтитеррористические тренировки военных в Крыму. Архивное фото
Антитеррористические тренировки военных в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Киевские чиновники живут в мире фантазий и иллюзий, их одолевают фантомные боли по утраченному Крыму. Так исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев прокомментировал слова экс-замминистра обороны Украины Алины Фроловой о военной базе НАТО на полуострове.
Ранее Фролова заявила, что Украина хотела бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".
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"Госпожа Фролова и другие подобные ей персонажи пребывают в мире иллюзий и фантазий, и их одолевают фантомные боли. Более того, здесь нет ничего оригинального. Еще адмирал Нахимов говорил: "кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем". Она, наверное, в большей степени адресовала свой месседж людям, которые не знают, что такое Крым, не знают его истории и не в курсе, что у нас здесь сейчас происходит", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Эксперт напомнил, что еще в период нахождения полуострова в составе Украины Киев пытался превратить Крым в плацдарм НАТО. Это выразилось во многих событиях, в частности, попытка высадки натовского десанта в рамках учений Sea Breeze, намерение создать базу альянса в Старом Крыму, создание центра обмена информацией в Севастополе и так далее.
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"Это старая песня, но даже не о главном, а о том, что уже давно "прокисло" и ушло в историю. Думаю, госпожа Фролова педалирует эту тему на фоне второго саммита "Крымской платформы", чтобы еще раз подчеркнуть, что они очень хотят ("вернуть" Крым), но не могут", – заключил Горбачев.
 
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