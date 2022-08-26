https://crimea.ria.ru/20220826/ekspert-nazval-fantomnymi-bolyami-grezy-kieva-o-baze-nato-v-krymu-1124301369.html

Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму

Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму

Киевские чиновники живут в мире фантазий и иллюзий, их одолевают фантомные боли по утраченному Крыму. Так исполнительный директор севастопольского Института... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T15:49

2022-08-26T15:49

2022-08-26T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Киевские чиновники живут в мире фантазий и иллюзий, их одолевают фантомные боли по утраченному Крыму. Так исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев прокомментировал слова экс-замминистра обороны Украины Алины Фроловой о военной базе НАТО на полуострове.Ранее Фролова заявила, что Украина хотела бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".Эксперт напомнил, что еще в период нахождения полуострова в составе Украины Киев пытался превратить Крым в плацдарм НАТО. Это выразилось во многих событиях, в частности, попытка высадки натовского десанта в рамках учений Sea Breeze, намерение создать базу альянса в Старом Крыму, создание центра обмена информацией в Севастополе и так далее."Это старая песня, но даже не о главном, а о том, что уже давно "прокисло" и ушло в историю. Думаю, госпожа Фролова педалирует эту тему на фоне второго саммита "Крымской платформы", чтобы еще раз подчеркнуть, что они очень хотят ("вернуть" Крым), но не могут", – заключил Горбачев.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-v-otvet-na-novye-fantazii-kieva-napomnili-kak-prognali-nato-1124300556.html

https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения