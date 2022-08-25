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В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины

В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины

Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска "Джанкой" изъяли у гражданина Украины партию сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T10:31

2022-08-25T10:31

2022-08-25T10:31

крымская таможня

происшествия

крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска "Джанкой" изъяли у гражданина Украины партию сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Эксперт подтвердил, что в изъятых препаратах содержатся тестостерон пропионат общей массой 8,73 г и оксандролон общей массой 5,74 г, которые отнесены к сильнодействующим веществам.Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих веществ". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

крым

джанкой

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, происшествия, крым, джанкой