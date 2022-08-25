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В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины
В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины
Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска "Джанкой" изъяли у гражданина Украины партию сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:31
2022-08-25T10:31
2022-08-25T10:31
крымская таможня
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска "Джанкой" изъяли у гражданина Украины партию сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Эксперт подтвердил, что в изъятых препаратах содержатся тестостерон пропионат общей массой 8,73 г и оксандролон общей массой 5,74 г, которые отнесены к сильнодействующим веществам.Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих веществ". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская таможня, происшествия, крым, джанкой
В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины
На границе с Крымом у украинца изъяли сильнодействующие вещества
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска "Джанкой" изъяли у гражданина Украины партию сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"9 ампул с маркировкой "Тестостерон", а также флакон с 41 таблеткой "Оксандролона" сотрудники Крымской таможни выявили в ручной клади мужчины. Свободный оборот данных препаратов ограничен на территории ЕАЭС и подлежит обязательному декларированию", - говорится в сообщении таможни.
Эксперт подтвердил, что в изъятых препаратах содержатся тестостерон пропионат общей массой 8,73 г и оксандролон общей массой 5,74 г, которые отнесены к сильнодействующим веществам.
Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих веществ". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.