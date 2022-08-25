https://crimea.ria.ru/20220825/tropicheskaya-zhara-ne-ukhodit-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1124277904.html

Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг

Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг

В четверг в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T00:01

2022-08-25T00:01

2022-08-25T00:01

крымская погода

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4e6a7b2625e4a0e394534ce055226f7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков, ночью +21…23, днем до 31 градуса тепла.В Евпатории, Судаке также не прогнозируют осадков, ночью +21…23, днем до +32.В Феодосии и Керчи тоже сухо. Ночью температура воздуха от 24 до 26 градусов. Днем до +31.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште и в Азовском море +27 градусов, в Евпатории +26, в Черноморском и в Керченском проливе, +24В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество