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Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг
Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T00:01
2022-08-25T00:01
2022-08-25T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков, ночью +21…23, днем до 31 градуса тепла.В Евпатории, Судаке также не прогнозируют осадков, ночью +21…23, днем до +32.В Феодосии и Керчи тоже сухо. Ночью температура воздуха от 24 до 26 градусов. Днем до +31.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште и в Азовском море +27 градусов, в Евпатории +26, в Черноморском и в Керченском проливе, +24В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 25 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до +27°; днем +29…34, в горах +22…27", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков, ночью +21…23, днем до 31 градуса тепла.
В Евпатории, Судаке также не прогнозируют осадков, ночью +21…23, днем до +32.
В Феодосии и Керчи тоже сухо. Ночью температура воздуха от 24 до 26 градусов. Днем до +31.
Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште и в Азовском море +27 градусов, в Евпатории +26, в Черноморском и в Керченском проливе, +24
В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.