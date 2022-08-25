https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyane-snova-mogut-poekhat-v-otpusk-po-programme-keshbeka-1124284568.html
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:33
2022-08-25T09:33
2022-08-25T09:33
ростуризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм.Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.За каждую поездку можно вернуть до 20 тыс. рублей. Для тех, кто собирается отдыхать на Дальнем востоке и оплачивает проживание на сайте отеля или санатория, сумма возврата может достигать 40 тыс. рублей.В Ростуризме напоминают, что продолжительность поездки должна составлять не менее 4 дней и 3 ночей, деньги возвращают на карту платежной системы "МИР".Ранее сообщалось, что за весенний период более 2 млн россиян купили путевки с кешбэком и вернули на карты 8,4 млрд.
https://crimea.ria.ru/20220519/kogda-rossiyskie-turisty-smogut-poluchit-keshbek-za-otdykh-v-kempingakh-1123271639.html
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РИА Новости Крым
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ростуризм, общество
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
Новая волна туристического кешбэка стартует с 25 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм.
"Оплатите тур, круиз или проживание в гостинице в период с 25 августа по 10 сентября и получите кешбэк 20%", - уточняет пресс-служба ведомства.
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.
За каждую поездку можно вернуть до 20 тыс. рублей. Для тех, кто собирается отдыхать на Дальнем востоке и оплачивает проживание на сайте отеля или санатория, сумма возврата может достигать 40 тыс. рублей.
В Ростуризме напоминают, что продолжительность поездки должна составлять не менее 4 дней и 3 ночей, деньги возвращают на карту платежной системы "МИР".
Ранее сообщалось
, что за весенний период более 2 млн россиян купили путевки с кешбэком и вернули на карты 8,4 млрд.