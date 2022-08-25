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Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:33
2022-08-25T09:33
ростуризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм.Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.За каждую поездку можно вернуть до 20 тыс. рублей. Для тех, кто собирается отдыхать на Дальнем востоке и оплачивает проживание на сайте отеля или санатория, сумма возврата может достигать 40 тыс. рублей.В Ростуризме напоминают, что продолжительность поездки должна составлять не менее 4 дней и 3 ночей, деньги возвращают на карту платежной системы "МИР".Ранее сообщалось, что за весенний период более 2 млн россиян купили путевки с кешбэком и вернули на карты 8,4 млрд.
https://crimea.ria.ru/20220519/kogda-rossiyskie-turisty-smogut-poluchit-keshbek-za-otdykh-v-kempingakh-1123271639.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ростуризм, общество
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка

Новая волна туристического кешбэка стартует с 25 августа

09:33 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм.
"Оплатите тур, круиз или проживание в гостинице в период с 25 августа по 10 сентября и получите кешбэк 20%", - уточняет пресс-служба ведомства.
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.
За каждую поездку можно вернуть до 20 тыс. рублей. Для тех, кто собирается отдыхать на Дальнем востоке и оплачивает проживание на сайте отеля или санатория, сумма возврата может достигать 40 тыс. рублей.
В Ростуризме напоминают, что продолжительность поездки должна составлять не менее 4 дней и 3 ночей, деньги возвращают на карту платежной системы "МИР".
Ранее сообщалось, что за весенний период более 2 млн россиян купили путевки с кешбэком и вернули на карты 8,4 млрд.
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19 мая, 07:26Туризм
Когда российские туристы смогут получить кешбэк за отдых в кемпингах
 
РостуризмОбщество
 
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