https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyane-snova-mogut-poekhat-v-otpusk-po-programme-keshbeka-1124284568.html

Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка

Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка

С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T09:33

2022-08-25T09:33

2022-08-25T09:33

ростуризм

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. С 25 августа в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка, сообщает Ростуризм.Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.За каждую поездку можно вернуть до 20 тыс. рублей. Для тех, кто собирается отдыхать на Дальнем востоке и оплачивает проживание на сайте отеля или санатория, сумма возврата может достигать 40 тыс. рублей.В Ростуризме напоминают, что продолжительность поездки должна составлять не менее 4 дней и 3 ночей, деньги возвращают на карту платежной системы "МИР".Ранее сообщалось, что за весенний период более 2 млн россиян купили путевки с кешбэком и вернули на карты 8,4 млрд.

https://crimea.ria.ru/20220519/kogda-rossiyskie-turisty-smogut-poluchit-keshbek-za-otdykh-v-kempingakh-1123271639.html

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2022

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ростуризм, общество