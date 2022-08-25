https://crimea.ria.ru/20220825/pyatdesyat-simferopolskikh-ulits-do-zavtra-ostanutsya-bez-vody-1124284911.html
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:49
2022-08-25T09:49
2022-08-25T09:50
вода в крыму
крым
симферополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Речь идет о столичных улицах Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейской, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8-го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично Севастопольской, Батурина, Русской, Кирова, Старозенитной, Жидкова, Генерала Захарова, Коммунальной, Черноморской, Братской, Ангарской, Петровской Балке, переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.По данным "Воды Крыма" водоснабжение для этих улиц ограничено до 13 часов 26 августа.Кроме того, до 18.00 25 августа без воды улица Пименова в Феодосии, до 17.00 - частично поселки Орджоникидзе и Коктебель.В Джанкое до шести часов вечера воды не будет по улицам Интернациональной (частично), Удовицкого, Ленина, 50, Ударной.В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение по адресам Буденного 2/5, 1-я Пятилетка 27Б, Г, Д, Ж, в поселках Новый и Гидрострой.Из-за аварии на сетях также до вечера без воды село Тимошенко в Красногвардейском районе.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, крым, симферополь, городская среда
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
В Симферополе по ряду адресов из-за ремонта в четверг и в пятницу не будет воды
09:49 25.08.2022 (обновлено: 09:50 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Речь идет о столичных улицах Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейской, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8-го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично Севастопольской, Батурина, Русской, Кирова, Старозенитной, Жидкова, Генерала Захарова, Коммунальной, Черноморской, Братской, Ангарской, Петровской Балке, переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.
По данным "Воды Крыма" водоснабжение для этих улиц ограничено до 13 часов 26 августа.
Кроме того, до 18.00 25 августа без воды улица Пименова в Феодосии, до 17.00 - частично поселки Орджоникидзе и Коктебель.
В Джанкое до шести часов вечера воды не будет по улицам Интернациональной (частично), Удовицкого, Ленина, 50, Ударной.
В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение по адресам Буденного 2/5, 1-я Пятилетка 27Б, Г, Д, Ж, в поселках Новый и Гидрострой.
Из-за аварии на сетях также до вечера без воды село Тимошенко в Красногвардейском районе.