Рейтинг@Mail.ru
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/pyatdesyat-simferopolskikh-ulits-do-zavtra-ostanutsya-bez-vody-1124284911.html
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:49
2022-08-25T09:50
вода в крыму
крым
симферополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Речь идет о столичных улицах Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейской, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8-го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично Севастопольской, Батурина, Русской, Кирова, Старозенитной, Жидкова, Генерала Захарова, Коммунальной, Черноморской, Братской, Ангарской, Петровской Балке, переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.По данным "Воды Крыма" водоснабжение для этих улиц ограничено до 13 часов 26 августа.Кроме того, до 18.00 25 августа без воды улица Пименова в Феодосии, до 17.00 - частично поселки Орджоникидзе и Коктебель.В Джанкое до шести часов вечера воды не будет по улицам Интернациональной (частично), Удовицкого, Ленина, 50, Ударной.В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение по адресам Буденного 2/5, 1-я Пятилетка 27Б, Г, Д, Ж, в поселках Новый и Гидрострой.Из-за аварии на сетях также до вечера без воды село Тимошенко в Красногвардейском районе.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, симферополь, городская среда
Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды

В Симферополе по ряду адресов из-за ремонта в четверг и в пятницу не будет воды

09:49 25.08.2022 (обновлено: 09:50 25.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за капремонта Караимской улицы в Симферополе отключат воду по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Речь идет о столичных улицах Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейской, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8-го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично Севастопольской, Батурина, Русской, Кирова, Старозенитной, Жидкова, Генерала Захарова, Коммунальной, Черноморской, Братской, Ангарской, Петровской Балке, переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.
По данным "Воды Крыма" водоснабжение для этих улиц ограничено до 13 часов 26 августа.
Кроме того, до 18.00 25 августа без воды улица Пименова в Феодосии, до 17.00 - частично поселки Орджоникидзе и Коктебель.
В Джанкое до шести часов вечера воды не будет по улицам Интернациональной (частично), Удовицкого, Ленина, 50, Ударной.
В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение по адресам Буденного 2/5, 1-я Пятилетка 27Б, Г, Д, Ж, в поселках Новый и Гидрострой.
Из-за аварии на сетях также до вечера без воды село Тимошенко в Красногвардейском районе.
Вода в КрымуКрымСимферопольГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
09:33Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
09:12Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
08:58Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
08:47Как пережить жару — советы терапевта
08:29Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
08:09На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
07:49"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее
07:26Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта
07:01В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID
03:04Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана
00:01Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
21:59Главные события и заявления дня: 24 августа
21:43Психолог назвала главное качество бизнесмена
21:18Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
21:05Развожаев встретился с и.о. командующего ЧФ Соколовым
20:59В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
20:33Как легко убрать живот - четыре важных правила
20:16Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача
Лента новостейМолния