https://crimea.ria.ru/20220825/putin-dal-novye-porucheniya-po-razvitiyu-zhkkh-i-stroitelnoy-otrasli-1124295991.html

Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли

Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T18:56

2022-08-25T18:56

2022-08-25T19:19

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в воскресенье. Большинство поручений касаются развития строительной отрасли и жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", — говорится в поручении президента. Согласно документу, стратегия должна быть утверждена до 15 ноября этого года.Также президент поручил предусмотреть в 2022 году дополнительное финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет федерального бюджета в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы.Аксенов анонсировал новый строительный закон в рамках СЭЗ >>В сфере коммунальной инфраструктуры поручения касаются модернизации и совершенствованию тарифной политики.Также, президент обозначил необходимость совершенствования тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом новых задач по модернизации коммунальной инфраструктуры.Кроме того, среди поручений Путина, есть и создание единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования для упрощения процедуры внесения изменений в документы, а также исключения дублирования таких документов.В целях развития индивидуального жилищного строительства президент также поручил обеспечить наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки.

https://crimea.ria.ru/20220621/putin-poruchil-regionam-aktivizirovat-stroitelstvo-zhilya-1123608742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, российская федерация (россия, рф), экономика