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Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли
Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T18:56
2022-08-25T19:19
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в воскресенье. Большинство поручений касаются развития строительной отрасли и жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", — говорится в поручении президента. Согласно документу, стратегия должна быть утверждена до 15 ноября этого года.Также президент поручил предусмотреть в 2022 году дополнительное финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет федерального бюджета в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы.Аксенов анонсировал новый строительный закон в рамках СЭЗ &gt;&gt;В сфере коммунальной инфраструктуры поручения касаются модернизации и совершенствованию тарифной политики.Также, президент обозначил необходимость совершенствования тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом новых задач по модернизации коммунальной инфраструктуры.Кроме того, среди поручений Путина, есть и создание единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования для упрощения процедуры внесения изменений в документы, а также исключения дублирования таких документов.В целях развития индивидуального жилищного строительства президент также поручил обеспечить наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки.
https://crimea.ria.ru/20220621/putin-poruchil-regionam-aktivizirovat-stroitelstvo-zhilya-1123608742.html
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визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, российская федерация (россия, рф), экономика
Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли

Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли — что изменится

18:56 25.08.2022 (обновлено: 19:19 25.08.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в воскресенье. Большинство поручений касаются развития строительной отрасли и жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", — говорится в поручении президента. Согласно документу, стратегия должна быть утверждена до 15 ноября этого года.
Кроме того, Путин поручил утвердить комплексную программу "Строительство" на пять лет, предусмотрев 900 млрд рублей ежегодно на ее реализацию в 2023 – 2025 годах, а также 1 трлн рублей ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Программа должна быть готова к 15 декабря.
Также президент поручил предусмотреть в 2022 году дополнительное финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет федерального бюджета в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы.
Аксенов анонсировал новый строительный закон в рамках СЭЗ >>
В сфере коммунальной инфраструктуры поручения касаются модернизации и совершенствованию тарифной политики.
"Разработать и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (с возможностью продления до 2030 года), предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 150 млрд рублей ежегодно", — говорится в тексте поручения лидера государства.
Также, президент обозначил необходимость совершенствования тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом новых задач по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, среди поручений Путина, есть и создание единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования для упрощения процедуры внесения изменений в документы, а также исключения дублирования таких документов.
В целях развития индивидуального жилищного строительства президент также поручил обеспечить наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки.
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