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На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
Россияне нейтрально относятся ко встрече с питомцами своих коллег в офисе, если это не мешает работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-25T08:09
2022-08-25T08:09
2022-08-24T18:35
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Россияне нейтрально относятся ко встрече с питомцами своих коллег в офисе, если это не мешает работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе.Участие в опросе приняли 2600 человек, в том числе менеджеры по персоналу и экономически активные граждане. Выяснилось, что приводить на работу домашних кошек и собак разрешается в 11% российских компаний, если условия труда это позволяют.Такую идею одобряют 27% россиян, отрицательно относятся 34% граждан. Противников такой инициативы больше среди тех, кто не содержит кошек и собак у себя дома (38%). Свою позицию они объясняют возможными неудобствами для коллег ввиду аллергических реакций, страхами перед собаками и шерсти, которая будет оставаться на одежде.Кроме того, опрос показал, что чаще негативное отношение к питомцам коллег в офисе высказывают люди старше 45 лет с доходом выше 80 тысяч рублей."Если среди респондентов до 24 лет против идеи приводить на работу кошек и собак выступают 18%, то среди россиян старше 45 — уже 42%. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей не хотят встречаться с животными в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей", — констатировали эксперты.Желающих "выгуливать" своих четвероногих на работе больше среди владельцев собак (44%), чем кошек (28%).Ранее опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от заработка ради выходных.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество
На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
Опрос показал, как россияне относятся к животным своих коллег, если они приводят их в офис
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
Россияне нейтрально относятся ко встрече с питомцами своих коллег в офисе, если это не мешает работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob
по итогам опроса на платформе.
Участие в опросе приняли 2600 человек, в том числе менеджеры по персоналу и экономически активные граждане. Выяснилось, что приводить на работу домашних кошек и собак разрешается в 11% российских компаний, если условия труда это позволяют.
Такую идею одобряют 27% россиян, отрицательно относятся 34% граждан. Противников такой инициативы больше среди тех, кто не содержит кошек и собак у себя дома (38%). Свою позицию они объясняют возможными неудобствами для коллег ввиду аллергических реакций, страхами перед собаками и шерсти, которая будет оставаться на одежде.
"Нейтрально относится к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе каждый четвертый россиянин (26%): с их точки зрения, кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе. Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (30% против 23% соответственно)", – отмечают специалисты сервиса.
Кроме того, опрос показал, что чаще негативное отношение к питомцам коллег в офисе высказывают люди старше 45 лет с доходом выше 80 тысяч рублей.
"Если среди респондентов до 24 лет против идеи приводить на работу кошек и собак выступают 18%, то среди россиян старше 45 — уже 42%. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей не хотят встречаться с животными в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей", — констатировали эксперты.
Желающих "выгуливать" своих четвероногих на работе больше среди владельцев собак (44%), чем кошек (28%).
Ранее опрос показал
, сколько россиян готовы отказаться от заработка ради выходных.