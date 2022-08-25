https://crimea.ria.ru/20220825/kak-perezhit-zharu--sovety-terapevta-1124278407.html

Как пережить жару — советы терапевта

Как пережить жару — советы терапевта - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Как пережить жару — советы терапевта

Отказ от головных уборов и солнцезащитных кремов влечет за собой ухудшение самочувствия и может быть опасным для здоровья в жаркую погоду. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T08:47

2022-08-25T08:47

2022-08-25T08:47

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276355_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_16005114aafc22598451d575e8232215.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Отказ от головных уборов и солнцезащитных кремов влечет за собой ухудшение самочувствия и может быть опасным для здоровья в жаркую погоду. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказала врач–терапевт Людмила Александрова.Наряду с головными уборами врач рекомендует не забывать о необходимости солнцезащитного крема. Он способен отбивать и рассеивать попадающие на кожу ультрафиолетовые лучи. По ее словам, обгореть можно даже при пасмурной погоде, поэтому перед выходом из дома важно защитить кожу.Не рекомендует медик в знойную погоду нагружать свой желудок жирной и жареной пищей, так как она переваривается очень медленно и на ее переработку нужно вдвое больше энергии."Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов", - отмечает эксперт.Людмила Александрова советует есть исключительно легкую пищу и ввести в рацион свежие фрукты и овощи.Ранее кардиолог министерства здравоохранения Крыма Валерий Садовой рассказал, как в жаркую погоду не спровоцировать сердечный приступ.

https://crimea.ria.ru/20220608/kak-pravilno-prinimat-solnechnye-vanny--onkolog-1123478391.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество