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Как пережить жару — советы терапевта
Как пережить жару — советы терапевта - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Как пережить жару — советы терапевта
Отказ от головных уборов и солнцезащитных кремов влечет за собой ухудшение самочувствия и может быть опасным для здоровья в жаркую погоду. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T08:47
2022-08-25T08:47
2022-08-25T08:47
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Отказ от головных уборов и солнцезащитных кремов влечет за собой ухудшение самочувствия и может быть опасным для здоровья в жаркую погоду. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказала врач–терапевт Людмила Александрова.Наряду с головными уборами врач рекомендует не забывать о необходимости солнцезащитного крема. Он способен отбивать и рассеивать попадающие на кожу ультрафиолетовые лучи. По ее словам, обгореть можно даже при пасмурной погоде, поэтому перед выходом из дома важно защитить кожу.Не рекомендует медик в знойную погоду нагружать свой желудок жирной и жареной пищей, так как она переваривается очень медленно и на ее переработку нужно вдвое больше энергии."Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов", - отмечает эксперт.Людмила Александрова советует есть исключительно легкую пищу и ввести в рацион свежие фрукты и овощи.Ранее кардиолог министерства здравоохранения Крыма Валерий Садовой рассказал, как в жаркую погоду не спровоцировать сердечный приступ.
https://crimea.ria.ru/20220608/kak-pravilno-prinimat-solnechnye-vanny--onkolog-1123478391.html
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здоровье, общество
Как пережить жару — советы терапевта
Терапевт Александрова рассказала, как пережить жару и защитить организм
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Отказ от головных уборов и солнцезащитных кремов влечет за собой ухудшение самочувствия и может быть опасным для здоровья в жаркую погоду. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказала врач–терапевт Людмила Александрова.
"Головной убор в любой форме и вариации прекрасно защищает от агрессивных солнечных лучей и, что немаловажно, защищает голову от солнечного удара. Большинство людей, которые теряли сознание или получали солнечный удар, были как раз без головных уборов. Шляпа или бандана должна быть светлого оттенка, так она лучше будет отталкивать ультрафиолет", - отметил врач-терапевт.
Наряду с головными уборами врач рекомендует не забывать о необходимости солнцезащитного крема. Он способен отбивать и рассеивать попадающие на кожу ультрафиолетовые лучи. По ее словам, обгореть можно даже при пасмурной погоде, поэтому перед выходом из дома важно защитить кожу.
Не рекомендует медик в знойную погоду нагружать свой желудок жирной и жареной пищей, так как она переваривается очень медленно и на ее переработку нужно вдвое больше энергии.
"Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов", - отмечает эксперт.
Людмила Александрова советует есть исключительно легкую пищу и ввести в рацион свежие фрукты и овощи.
Ранее кардиолог министерства здравоохранения Крыма Валерий Садовой рассказал, как в жаркую погоду не спровоцировать сердечный приступ
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