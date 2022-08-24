https://crimea.ria.ru/20220824/zaderzhanie-i-obyski-u-eks-mera-ekaterinburga-royzmana--chto-izvestno-1124274746.html

Задержание и обыски у экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана – что известно

Задержание и обыски у экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана – что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Задержание и обыски у экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана – что известно

Экс-главу Екатеринбурга, депутата Госдумы Евгения Ройзмана задержали за дискредитацию Вооруженных сил РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T13:59

2022-08-24T13:59

2022-08-24T14:01

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Экс-главу Екатеринбурга, депутата Госдумы Евгения Ройзмана задержали за дискредитацию Вооруженных сил РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.В среду, 24 августа, стало известно о проведении следственных действий и возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Ройзмана. Позже эту информацию подтвердила помощник политика Лейла Гусейнова. Она также сообщила, что в благотворительном фонде Ройзмана и частном музее "Невьянская икона" проведут обыски.По словам источника в правоохранительных органах, причиной послужило опубликованное политиком видео на YouTube. О какой публикации идет речь не уточняется.Через несколько часов в интернете появилось видео обыска в квартире задержанного при участии силовиков и понятых. Из жилища вынесли компьютеры, найдены визитки иностранных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко, директора польского Музея икон Михаила Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса.По мнению ранее защищавшей политика по административным делам юриста Юлии Федотовой, Ройзмана не будут содержать под стражей – статья о дискредитации ВС РФ не подразумевает такой меры. Кроме того, специалист сочла незаконными проведенные у задержанного обыски.Причину задержания журналистам объяснил сам Ройзман. Он считает, что попал под статью за дискредитацию российской армии из-за того, что называл спецоперацию на Украине войной."Вся суть – за то, что войну называл войной, все. У меня даже линии защиты нет", – цитирует его РИА Новости.По последней информации, после обысков экс-мэра отвезли на допрос. Интересы политика представляет адвокат Владислав Идамжапов.С начала специальной операции Ройзмана четыре раза штрафовали на общую сумму 235 тысяч рублей, в том числе за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ и неуважение к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова.

https://crimea.ria.ru/20220822/krymchanka-zaplatit-30-tysyach-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-v-sotssetyakh-1124243167.html

https://crimea.ria.ru/20220411/v-krymu-prinyat-zakon-o-lishenii-nagrad-za-diskreditatsiyu-rossii-1122908961.html

https://crimea.ria.ru/20220629/v-sevastopole-osudili-devushku-za-diskreditatsiyu-voennykh-moryakov-1123696836.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф), закон и право