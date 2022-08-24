https://crimea.ria.ru/20220824/vs-rossii-unichtozhili-pytavshikhsya-forsirovat-reku-ingulets-natsionalistov-1124273782.html
ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов
ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов - РИА Новости Крым, 24.08.2022
ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов
Российские военнослужащие уничтожили украинских националистов, которые предприняли попытку форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:49
2022-08-24T12:49
2022-08-24T12:49
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили украинских националистов, которые предприняли попытку форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.За сутки поражены семь пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах. Уничтожено пять складов с боеприпасами и объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.В рамках контрбатарейной борьбы российские военные поразили реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода гаубиц Д-30."Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня", - добавили в оборонном ведомстве.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-khode-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-unichtozheno-600-voennykh-vsu-1124273511.html
https://crimea.ria.ru/20220824/biolaboratorii-rasprava-nad-svoimi-i-oruzhie-iz-ssha--shoygu-ob-ukraine-1124272174.html
https://crimea.ria.ru/20220824/v-kharkove-vsu-provotsiruyut-ogon-po-grazhdanskim-obektam--mo-1124269399.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область
ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов
ВС России уничтожили более 80 националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили украинских националистов, которые предприняли попытку форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.
За сутки поражены семь пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах. Уничтожено пять складов с боеприпасами и объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы российские военные поразили реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода гаубиц Д-30.
"Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня", - добавили в оборонном ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.