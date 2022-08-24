https://crimea.ria.ru/20220824/vs-rossii-unichtozhili-pytavshikhsya-forsirovat-reku-ingulets-natsionalistov-1124273782.html

ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов

ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов - РИА Новости Крым, 24.08.2022

ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов

Российские военнослужащие уничтожили украинских националистов, которые предприняли попытку форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T12:49

2022-08-24T12:49

2022-08-24T12:49

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили украинских националистов, которые предприняли попытку форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.За сутки поражены семь пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах. Уничтожено пять складов с боеприпасами и объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.В рамках контрбатарейной борьбы российские военные поразили реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода гаубиц Д-30."Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня", - добавили в оборонном ведомстве.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-khode-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-unichtozheno-600-voennykh-vsu-1124273511.html

https://crimea.ria.ru/20220824/biolaboratorii-rasprava-nad-svoimi-i-oruzhie-iz-ssha--shoygu-ob-ukraine-1124272174.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-kharkove-vsu-provotsiruyut-ogon-po-grazhdanskim-obektam--mo-1124269399.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область