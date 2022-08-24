https://crimea.ria.ru/20220824/v-khode-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-unichtozheno-600-voennykh-vsu-1124273511.html

В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ

В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ

В ходе наступления союзных сил на донецком направлении уничтожено более 600 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T12:40

2022-08-24T12:40

2022-08-24T12:40

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ходе наступления союзных сил на донецком направлении уничтожено более 600 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ."Потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - говорится в сообщении.В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более половины личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Из-за высоких потерь военнослужащие подразделения самовольно покинули позиции.Кроме того, ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поразили пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ."Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники", - добавили в МО.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220824/shoygu-otsenil-tempy-spetsoperatsii-na-ukraine-1124270976.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-kharkove-vsu-provotsiruyut-ogon-po-grazhdanskim-obektam--mo-1124269399.html

https://crimea.ria.ru/20220823/voennye-rf-unichtozhili-na-ukraine-ocherednye-obrazy-oruzhiya-iz-ssha-1124261302.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)