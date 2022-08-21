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Кому опасно есть семечки – аллерголог - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Кому опасно есть семечки – аллерголог
Кому опасно есть семечки – аллерголог - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Кому опасно есть семечки – аллерголог
Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T08:33
2022-08-21T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при аллергии на амброзию.По словам специалиста, аллергическую реакцию на амброзию вызывают входящие в состав пыльцевого зерна растения белки. Схожие вещества встречаются в некоторых овощах и фруктах, а их употребление приводит к перекрестной аллергии – реакции организма на содержащийся в составе основного продукта аллерген."Антитела, которые выработались на амброзию, могут взаимодействовать с белками овощей и фруктов и вызывать так называемый орально-аллергический синдром, чаще всего это першение, покалывание в полости рта, языка, могут быть отеки губ и языка, а могут быть и симптомы риноконъюнктивита", – поясняет специалист в эфире радио "Спутник в Крыму".Реагирующим на амброзию аллергикам Знаменская советует обратить внимание на рацион питания и исключить из него те пищевые продукты, которые по строению схожи с опасным сорняком.Ранее врач иммунолог-аллерголог рассказал, почему в России растет число больных астмой.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, здоровье
Кому опасно есть семечки – аллерголог

Аллерголог Знаменская: подсолнечник и его производные опасны при аллергии на амброзию

08:33 21.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоползень ест семечки с руки
Поползень ест семечки с руки - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при аллергии на амброзию.
По словам специалиста, аллергическую реакцию на амброзию вызывают входящие в состав пыльцевого зерна растения белки. Схожие вещества встречаются в некоторых овощах и фруктах, а их употребление приводит к перекрестной аллергии – реакции организма на содержащийся в составе основного продукта аллерген.
"Антитела, которые выработались на амброзию, могут взаимодействовать с белками овощей и фруктов и вызывать так называемый орально-аллергический синдром, чаще всего это першение, покалывание в полости рта, языка, могут быть отеки губ и языка, а могут быть и симптомы риноконъюнктивита", – поясняет специалист в эфире радио "Спутник в Крыму".
Реагирующим на амброзию аллергикам Знаменская советует обратить внимание на рацион питания и исключить из него те пищевые продукты, которые по строению схожи с опасным сорняком.
"Амброзия — это растение семейства сложноцветных, поэтому всю пищевую продукцию, которая относится к этому семейству, нужно исключить. Это семечки подсолнечника и все что из них сделано – халва, подсолнечное масло, сами семечки. Кроме того, с осторожностью нужно отнестись к дыне и арбузу, бананам, сырой свекле, меду", – перечислила аллерголог.
Ранее врач иммунолог-аллерголог рассказал, почему в России растет число больных астмой.
 
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