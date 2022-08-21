https://crimea.ria.ru/20220821/komu-opasno-est-semechki--allergolog-1124220087.html

Кому опасно есть семечки – аллерголог

Кому опасно есть семечки – аллерголог - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Кому опасно есть семечки – аллерголог

Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T08:33

2022-08-21T08:33

2022-08-21T08:33

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при аллергии на амброзию.По словам специалиста, аллергическую реакцию на амброзию вызывают входящие в состав пыльцевого зерна растения белки. Схожие вещества встречаются в некоторых овощах и фруктах, а их употребление приводит к перекрестной аллергии – реакции организма на содержащийся в составе основного продукта аллерген."Антитела, которые выработались на амброзию, могут взаимодействовать с белками овощей и фруктов и вызывать так называемый орально-аллергический синдром, чаще всего это першение, покалывание в полости рта, языка, могут быть отеки губ и языка, а могут быть и симптомы риноконъюнктивита", – поясняет специалист в эфире радио "Спутник в Крыму".Реагирующим на амброзию аллергикам Знаменская советует обратить внимание на рацион питания и исключить из него те пищевые продукты, которые по строению схожи с опасным сорняком.Ранее врач иммунолог-аллерголог рассказал, почему в России растет число больных астмой.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье