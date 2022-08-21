https://crimea.ria.ru/20220821/komu-opasno-est-semechki--allergolog-1124220087.html
Кому опасно есть семечки – аллерголог
Кому опасно есть семечки – аллерголог - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Кому опасно есть семечки – аллерголог
Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T08:33
2022-08-21T08:33
2022-08-21T08:33
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124220064_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3daf691b0dae620bf73448670037fb17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при аллергии на амброзию.По словам специалиста, аллергическую реакцию на амброзию вызывают входящие в состав пыльцевого зерна растения белки. Схожие вещества встречаются в некоторых овощах и фруктах, а их употребление приводит к перекрестной аллергии – реакции организма на содержащийся в составе основного продукта аллерген."Антитела, которые выработались на амброзию, могут взаимодействовать с белками овощей и фруктов и вызывать так называемый орально-аллергический синдром, чаще всего это першение, покалывание в полости рта, языка, могут быть отеки губ и языка, а могут быть и симптомы риноконъюнктивита", – поясняет специалист в эфире радио "Спутник в Крыму".Реагирующим на амброзию аллергикам Знаменская советует обратить внимание на рацион питания и исключить из него те пищевые продукты, которые по строению схожи с опасным сорняком.Ранее врач иммунолог-аллерголог рассказал, почему в России растет число больных астмой.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124220064_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa31ed741d861c97c8c0bebb093ac477.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, здоровье
Кому опасно есть семечки – аллерголог
Аллерголог Знаменская: подсолнечник и его производные опасны при аллергии на амброзию
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона при аллергии на амброзию.
По словам специалиста, аллергическую реакцию на амброзию вызывают входящие в состав пыльцевого зерна растения белки. Схожие вещества встречаются в некоторых овощах и фруктах, а их употребление приводит к перекрестной аллергии – реакции организма на содержащийся в составе основного продукта аллерген.
"Антитела, которые выработались на амброзию, могут взаимодействовать с белками овощей и фруктов и вызывать так называемый орально-аллергический синдром, чаще всего это першение, покалывание в полости рта, языка, могут быть отеки губ и языка, а могут быть и симптомы риноконъюнктивита", – поясняет специалист в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Реагирующим на амброзию аллергикам Знаменская советует обратить внимание на рацион питания и исключить из него те пищевые продукты, которые по строению схожи с опасным сорняком.
"Амброзия — это растение семейства сложноцветных, поэтому всю пищевую продукцию, которая относится к этому семейству, нужно исключить. Это семечки подсолнечника и все что из них сделано – халва, подсолнечное масло, сами семечки. Кроме того, с осторожностью нужно отнестись к дыне и арбузу, бананам, сырой свекле, меду", – перечислила аллерголог.
Ранее врач иммунолог-аллерголог рассказал
, почему в России растет число больных астмой.