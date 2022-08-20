https://crimea.ria.ru/20220820/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskuyu-rls-i-shest-ukrainskikh-bpla-1124230366.html

Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА

Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА

В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства, шесть украинских... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T10:11

2022-08-20T10:11

2022-08-20T10:14

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111659/76/1116597606_0:19:2200:1257_1920x0_80_0_0_af34e74a218d3ba7d4fc8ac3bc46dc09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства, шесть украинских беспилотников и четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США уничтожена в районе Краматорска. Кроме того, российскими ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.Также уничтожено три склада горючего, четыре склада боеприпасов и самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1"."За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах", – сообщают в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, игорь конашенков