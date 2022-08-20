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Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА
Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА
В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства, шесть украинских... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T10:11
2022-08-20T10:14
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства, шесть украинских беспилотников и четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США уничтожена в районе Краматорска. Кроме того, российскими ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.Также уничтожено три склада горючего, четыре склада боеприпасов и самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1"."За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах", – сообщают в оборонном ведомстве.
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, игорь конашенков
Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА

МО РФ: радиолокационная станция ANTPQ-36 и шесть украинских БПЛА уничтожены в ходе СВО

10:11 20.08.2022 (обновлено: 10:14 20.08.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства, шесть украинских беспилотников и четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его данным, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США уничтожена в районе Краматорска. Кроме того, российскими ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.

"Сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополь Запорожской области", – добавил Конашенков.

Также уничтожено три склада горючего, четыре склада боеприпасов и самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1".
"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах", – сообщают в оборонном ведомстве.
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Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаИгорь Конашенков
 
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