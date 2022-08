https://crimea.ria.ru/20220820/Kakoy-segodnya-prazdnik-20-avgusta_-1118637654.html

Какой сегодня праздник: 20 августа

Какой сегодня праздник: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Какой сегодня праздник: 20 августа

В 1960 году Сенегал получил независимость, а в 1913 году в Киеве началась первая Всероссийская спортивная олимпиада. С 2005 года этот день в России объявлен...

2022-08-20T00:00

2022-08-20T00:00

2022-08-20T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В 1960 году Сенегал получил независимость, а в 1913 году в Киеве началась первая Всероссийская спортивная олимпиада. С 2005 года этот день в России объявлен Днем Чебурашки. А еще 20 августа родились "король древнего ужаса" Говард Лавкрафт и известный эстрадный певец Стас Костюшкин.Что празднуют в миреЕжегодно с 2005 года каждое 20 августа почитатели Чебурашки празднуют его День рождения. Учрежден даже неофициальный праздник, автором которого стал "папа" Чебурашки Эдуард Успенский. Ежегодно в этот день проходят благотворительные акции для детей-сирот.Еще один неофициальный праздник – День лени. На самом деле у этого праздника достаточно важное значение: борьба со стрессом и синдромом хронической усталости. В этот день принято вести себя максимально пассивно и отдыхать.Знаменательные события20 августа 1634 года российский издатель Василий Бурцов-Протопопов презентовал Первое московское пособие для обучения грамоте – Азбуку. Издание отличалось большой изящностью, много внимания уделено шрифтам и иллюстрациям. В России того периода именно этот букварь имел наибольшую популярность.В этот день 1913 года в Киеве стартовала первая Всероссийская спортивная олимпиада. Она продлилась до 24 августа. В программу вошли соревнования по футболу, бегу с препятствиями, десятиборью, гонки на велосипедах и многое другое. В церемонии открытия приняли участие 639 человек, за соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей. На олимпиаде был побит один мировой рекорд и восемь российских.20 августа 1941 года под Гатчиной произошло одно из самых знаменательных танковых сражений Великой Отечественной войны. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 (Клим Ворошилов) под командованием Зиновия Колобанова из засады подбил 22 единицы фашистской техники. Всего же Колобанов командовал пятью КВ-1, экипажи которых вместе с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда подбили 43 единицы вражеской техники.В 1960 году Сенегал объявил себя независимым государством. Этому предшествовало объединение с Французским Суданом (Мали) и дальнейший распад государства. Новое руководство Сенегала в лице Социалистической партии решило построить "африканский социализм".20 августа 1969 году легендарные The Beatles в последний раз встретились в полном составе для записи сингла "I want you" для альбома "Abbey Road". После этого легендарная четверка уже не встречалась на записях и не работала вместе над созданием альбомов.Кто родился20 августа 1890 года в США родился прародитель истинного первобытного ужаса писатель Говард Филлипс Лавкрафт. "Король ужаса" Стивен Кинг признавался, что стал писателем благодаря Лавкрафту. С детства Говард проявлял интерес к литературе, во многом благодаря дедушке, который взялся за его воспитание после смерти отца. Кроме того, уже в детстве он начал писать фантастические рассказы.Но главным его творением, до сих пор вселяющим ужас в читателей, стал культ Ктулху – древнего божества, которое спит в Тихом океане на развалинах заброшенного города Р`льех. Если оно пробудится, то для человечества наступят долгие века тьмы и страданий.В этот день в 1932 году в Казани родился известный русский писатель Василий Аксенов, автор романа "Остров Крым". Роман представляет из себя альтернативную историю Крыма, где он - полноценный остров, куда от белых спрятались проигрывающие гражданскую войну большевики. Однако после Второй Мировой войны остров не присоединяется к СССР или Турции, а становится вполне самостоятельной единицей, заручившейся поддержкой страны Европы. "Keep on rollin' baby, you know what time it is…". Кто из детей 2000-х не помнит этот призыв, прозвучавший в песне американской группы Limp Bizkit – Rollin`. 20 августа солист этой легендарной нью-металл-команды Фред Дерст празднует свой день рождения. Еще в 12 лет он начал проявлять интерес к хип-хопу и металлу и надеялся объединить эти жанры. В 1993 году у него это получилось.20 августа 1971 года на свет появился еще один известный музыкант. Станислав Костюшкин родился в Одессе в семье джазового музыканта и манекенщицы. Изначально он не проявлял никакого интереса к музыке, и, как он сам признался в интервью, и в музыкальной, и в общеобразовательной школе был "полным нулем". Позже он проявил себя и даже стал солистом школьного хора.Одно время хотел стать актером, но в итоге выбрал другой путь. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, учился в Амстердамской консерватории в Нидерландах и в Петербургской консерватории. В 1994 году вместе с Денисом Клявером они создают проект "Чай вдвоем", который получает большую популярность, однако в 2012 году разваливается. Костюшкин не унывает и сначала создает группу "Stanley Shulman Band", а позже еще одну, ставшую более популярной, – "A-Dessa".

2022

Новости

общество, новости, праздники и памятные даты