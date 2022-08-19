https://crimea.ria.ru/20220819/boeviki-azova-i-aydara-unichtozheny-v-dnr--mo-1124221305.html

Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО

Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО

В районе Соледара и Николаевки в Донецкой Народной Республике в результате удара ВКС РФ по пунктам дислокации украинских националистов уничтожены десятки... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:56

2022-08-19T13:56

2022-08-19T13:56

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В районе Соледара и Николаевки в Донецкой Народной Республике в результате удара ВКС РФ по пунктам дислокации украинских националистов уничтожены десятки боевиков нацформирований "Азов"* и "Айдар", сообщили в Минобороны.Также уничтожено 12 единиц военной техники, уточнили в ведомстве.Результатом огневого удара ВС РФ по позициям 14-й механизированной бригады в районе пгт Старый Салтов в Харьковской области стали "безвозвратные и санитарные потери противника" – свыше 100 человек.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Запрещенная в России террористическая организация"Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.

https://crimea.ria.ru/20220812/poteri-vsu-v-soledare-sostavili-bolee-2-tysyach-chelovek--minoborony-1124147116.html

https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф