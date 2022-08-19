https://crimea.ria.ru/20220819/boeviki-azova-i-aydara-unichtozheny-v-dnr--mo-1124221305.html
Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО
Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО
В районе Соледара и Николаевки в Донецкой Народной Республике в результате удара ВКС РФ по пунктам дислокации украинских националистов уничтожены десятки... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:56
2022-08-19T13:56
2022-08-19T13:56
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В районе Соледара и Николаевки в Донецкой Народной Республике в результате удара ВКС РФ по пунктам дислокации украинских националистов уничтожены десятки боевиков нацформирований "Азов"* и "Айдар", сообщили в Минобороны.Также уничтожено 12 единиц военной техники, уточнили в ведомстве.Результатом огневого удара ВС РФ по позициям 14-й механизированной бригады в районе пгт Старый Салтов в Харьковской области стали "безвозвратные и санитарные потери противника" – свыше 100 человек.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Запрещенная в России террористическая организация"Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.
https://crimea.ria.ru/20220812/poteri-vsu-v-soledare-sostavili-bolee-2-tysyach-chelovek--minoborony-1124147116.html
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО
В районе Соледара и Николаевки в ДНР уничтожены боевики нацформирований "Азов"* и "Айдар"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В районе Соледара и Николаевки в Донецкой Народной Республике в результате удара ВКС РФ по пунктам дислокации украинских националистов уничтожены десятки боевиков нацформирований "Азов"* и "Айдар", сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов"* в районе Николаевки и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов", – говорится в сообщении.
Также уничтожено 12 единиц военной техники, уточнили в ведомстве.
Результатом огневого удара ВС РФ по позициям 14-й механизированной бригады в районе пгт Старый Салтов в Харьковской области стали "безвозвратные и санитарные потери противника" – свыше 100 человек.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
* Запрещенная в России террористическая организация
"Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.