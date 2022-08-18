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Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T20:12
2022-08-18T20:12
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, число телефонных мошенничеств увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 14%, в 63% случаев мошенники звонили, в 20% – присылали SMS. В 87% случаев аферисты пытались обмануть мужчин, в 79% – женщин. При этом 91% всех, кто получал звонки или сообщения, не понесли никакого ущерба.Опрос также показал, что приложениями для защиты от спам-звонков пользуется каждый третий россиянин, самостоятельно вычислить мошенника в разговоре удается каждому второму: по интонации, лексикону и голосу аферистов вычисляли 23% опрошенных, еще 17% понимали, с кем имеют дело после просьбы назвать номер банковской карты и личные данные.Ранее ВЦИОМ выяснил, что треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли.
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общество, опрос
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ

ВЦИОМ посчитал, сколько раз за полгода мошенники пытались обмануть россиян

20:12 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина смотрит в смартфон
Мужчина смотрит в смартфон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, число телефонных мошенничеств увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 14%, в 63% случаев мошенники звонили, в 20% – присылали SMS. В 87% случаев аферисты пытались обмануть мужчин, в 79% – женщин. При этом 91% всех, кто получал звонки или сообщения, не понесли никакого ущерба.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога
Опрос также показал, что приложениями для защиты от спам-звонков пользуется каждый третий россиянин, самостоятельно вычислить мошенника в разговоре удается каждому второму: по интонации, лексикону и голосу аферистов вычисляли 23% опрошенных, еще 17% понимали, с кем имеют дело после просьбы назвать номер банковской карты и личные данные.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли.
 
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