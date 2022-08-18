https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T20:12
2022-08-18T20:12
2022-08-18T20:12
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, число телефонных мошенничеств увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 14%, в 63% случаев мошенники звонили, в 20% – присылали SMS. В 87% случаев аферисты пытались обмануть мужчин, в 79% – женщин. При этом 91% всех, кто получал звонки или сообщения, не понесли никакого ущерба.Опрос также показал, что приложениями для защиты от спам-звонков пользуется каждый третий россиянин, самостоятельно вычислить мошенника в разговоре удается каждому второму: по интонации, лексикону и голосу аферистов вычисляли 23% опрошенных, еще 17% понимали, с кем имеют дело после просьбы назвать номер банковской карты и личные данные.Ранее ВЦИОМ выяснил, что треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли.
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общество, опрос
Телефонные мошенники выбирают мужчин: данные от ВЦИОМ
ВЦИОМ посчитал, сколько раз за полгода мошенники пытались обмануть россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. За последнее полугодие с телефонным мошенничеством столкнулось 83% россиян, большинство не клюнули на удочку аферистов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, число телефонных мошенничеств увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 14%, в 63% случаев мошенники звонили, в 20% – присылали SMS. В 87% случаев аферисты пытались обмануть мужчин, в 79% – женщин. При этом 91% всех, кто получал звонки или сообщения, не понесли никакого ущерба.
Опрос также показал, что приложениями для защиты от спам-звонков пользуется каждый третий россиянин, самостоятельно вычислить мошенника в разговоре удается каждому второму: по интонации, лексикону и голосу аферистов вычисляли 23% опрошенных, еще 17% понимали, с кем имеют дело после просьбы назвать номер банковской карты и личные данные.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что треть россиян убеждены
, что Солнце вращается вокруг Земли.