https://crimea.ria.ru/20220818/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-10-ukrainskikh-bespilotnikov-1124204121.html

Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО в районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T10:28

2022-08-18T10:28

2022-08-18T10:37

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО в районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ДНР, Харьковской и Херсонской областей. Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области", - говорится в сообщении.За сутки российскими военными поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах. Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220818/bolee-90-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-v-kharkove-1124203635.html

https://crimea.ria.ru/20220818/navodchik-vsu-zaderzhan-v-khersone-1124203083.html

https://crimea.ria.ru/20220817/vs-rf-unichtozhili-sklady-s-vooruzheniem-i-chetyre-bespilotnika-vsu-1124195009.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)