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Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников
Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО в районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T10:28
2022-08-18T10:37
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО в районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ДНР, Харьковской и Херсонской областей. Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области", - говорится в сообщении.За сутки российскими военными поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах. Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220818/bolee-90-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-v-kharkove-1124203635.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)
Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников

10:28 18.08.2022 (обновлено: 10:37 18.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО в районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ДНР, Харьковской и Херсонской областей. Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области", - говорится в сообщении.
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Более 90 иностранных наемников уничтожили в Харькове
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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