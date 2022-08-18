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Херсон вернул себе российского орла
Херсон вернул себе российского орла - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Херсон вернул себе российского орла
В Херсоне начали использовать герб с российским орлом. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T09:36
2022-08-18T09:36
2022-08-18T09:36
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне начали использовать герб с российским орлом. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что еще в мае Херсонская ВГА возвратила региону его историческую символику. Она основана на гербе Херсона образца 1803 года, когда город стал центром Херсонской губернии. Он выглядел так: в золотом щите черный двуглавый коронованный орел держит в правой лапе лавровую ветвь, а в левой — пламя.И уточнил, что эта работа идет во взаимодействии с местными жителями и властями Херсонщины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область
Херсон вернул себе российского орла
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсоне начали использовать герб с российским орлом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне начали использовать герб с российским орлом. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что еще в мае Херсонская ВГА возвратила региону его историческую символику. Она основана на гербе Херсона образца 1803 года, когда город стал центром Херсонской губернии. Он выглядел так: в золотом щите черный двуглавый коронованный орел держит в правой лапе лавровую ветвь, а в левой — пламя.
"На его базе команда энтузиастов из Москвы, Петербурга, Севастополя, Херсона и других русских городов (геральдисты, историки и художники) разрабатывает обновленные символы Херсонской области. Новый херсонский герб уже начинает использоваться. А региональная администрация анализирует новую символику и готовится к ее утверждению", - сообщил Стремоусов.
И уточнил, что эта работа идет во взаимодействии с местными жителями и властями Херсонщины.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.