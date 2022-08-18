https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html

К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик

К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик - РИА Новости Крым, 18.08.2022

К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик

Остановка Запорожской атомной электростанции может произойти за считанные секунды, при этом никакой угрозы с точки зрения безопасности это не представляет. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T15:27

2022-08-18T15:27

2022-08-18T15:27

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Остановка Запорожской атомной электростанции может произойти за считанные секунды, при этом никакой угрозы с точки зрения безопасности это не представляет. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский.Во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что если Украина продолжит обстрелы Запорожской АЭС, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке станции.По его словам, даже через длительное время в резервном режиме реакторы смогут быть снова запущены."Если имеется ввиду остановка станции на длительное время, например на месяцы и годы, при соблюдении необходимых регламентных процедур ректоры смогут также быть запущены в эксплуатацию", — объяснил Колдобский.Он также подчеркнул, что ЗАЭС по большей части снабжает электроэнергией территорию Украины.Согласно требованиям критерия надежности N-1, который входит в перечень методических указаний по устойчивости энергосистем, регулирование режима электроснабжения проходит в три фазы. Первичное регулирование автоматически проходит за несколько секунд, и его главная задача — остановить отклонения режимных параметров. На втором этапе электроэнергия восполняется за счет обмена с другими элементами энергосистемы. Он занимает от 15-30 минут. На третьем этапе идет восстановление вторичных резервов, и возвращение к нормальному режиму подачи электроэнергии.При любой аварийной ситуации с любой электрической станцией, на территории, где есть единая энергосистема, серьезные последствия для конечного потребителя минимизированы. В этом суть работы единой энергосистемы — чтобы выход из строя любого ее элемента не приводил к серьезным последствиям. Это максимально эффективное экономически и технически использование электроэнергии.Ситуация, когда в ходе даже нормальной работы отключается крупный энергоблок, не приводит ни к каким последствиям для потребителя — недостающая электроэнергия сразу будет набрана из других источников. Поэтому выход из строя какого-либо элемента системы влияет только на саму систему, но не на количество электроэнергии в конкретно взятом доме или квартире. Это стало возможным благодаря мобилизации резервов и генерации, которая происходит за считанные секунды. Если генерация невозможна — она запрашивается из соседних энергосистем.

https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-otsenil-perspektivu-vozvrascheniya-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-kieva-1124207537.html

https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html

https://crimea.ria.ru/20220818/v-mid-rf-otvetili-na-predlozhenie-demilitarizovat-zonu-vozle-zaes-1124209204.html

запорожская область

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

запорожская область, всу (вооруженные силы украины)