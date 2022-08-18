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К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html
К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик - РИА Новости Крым, 18.08.2022
К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
Остановка Запорожской атомной электростанции может произойти за считанные секунды, при этом никакой угрозы с точки зрения безопасности это не представляет. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T15:27
2022-08-18T15:27
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Остановка Запорожской атомной электростанции может произойти за считанные секунды, при этом никакой угрозы с точки зрения безопасности это не представляет. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский.Во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что если Украина продолжит обстрелы Запорожской АЭС, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке станции.По его словам, даже через длительное время в резервном режиме реакторы смогут быть снова запущены."Если имеется ввиду остановка станции на длительное время, например на месяцы и годы, при соблюдении необходимых регламентных процедур ректоры смогут также быть запущены в эксплуатацию", — объяснил Колдобский.Он также подчеркнул, что ЗАЭС по большей части снабжает электроэнергией территорию Украины.Согласно требованиям критерия надежности N-1, который входит в перечень методических указаний по устойчивости энергосистем, регулирование режима электроснабжения проходит в три фазы. Первичное регулирование автоматически проходит за несколько секунд, и его главная задача — остановить отклонения режимных параметров. На втором этапе электроэнергия восполняется за счет обмена с другими элементами энергосистемы. Он занимает от 15-30 минут. На третьем этапе идет восстановление вторичных резервов, и возвращение к нормальному режиму подачи электроэнергии.При любой аварийной ситуации с любой электрической станцией, на территории, где есть единая энергосистема, серьезные последствия для конечного потребителя минимизированы. В этом суть работы единой энергосистемы — чтобы выход из строя любого ее элемента не приводил к серьезным последствиям. Это максимально эффективное экономически и технически использование электроэнергии.Ситуация, когда в ходе даже нормальной работы отключается крупный энергоблок, не приводит ни к каким последствиям для потребителя — недостающая электроэнергия сразу будет набрана из других источников. Поэтому выход из строя какого-либо элемента системы влияет только на саму систему, но не на количество электроэнергии в конкретно взятом доме или квартире. Это стало возможным благодаря мобилизации резервов и генерации, которая происходит за считанные секунды. Если генерация невозможна — она запрашивается из соседних энергосистем.
https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-otsenil-perspektivu-vozvrascheniya-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-kieva-1124207537.html
https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html
https://crimea.ria.ru/20220818/v-mid-rf-otvetili-na-predlozhenie-demilitarizovat-zonu-vozle-zaes-1124209204.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик

Профессор-ядерщик озвучил последствия остановки ЗАЭС

15:27 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Остановка Запорожской атомной электростанции может произойти за считанные секунды, при этом никакой угрозы с точки зрения безопасности это не представляет. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский.
Во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что если Украина продолжит обстрелы Запорожской АЭС, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6, что приведет к остановке станции.
"Любой реактор станции, и Запорожская АЭС не исключение, предусматривает остановку в течение считанных секунд. После чего на реакторе включается система резервного охлаждения. С точки зрения безопасности — экстренная остановка реактора не представляет для себя никакой угрозы", — пояснил профессор.
По его словам, даже через длительное время в резервном режиме реакторы смогут быть снова запущены.
"Если имеется ввиду остановка станции на длительное время, например на месяцы и годы, при соблюдении необходимых регламентных процедур ректоры смогут также быть запущены в эксплуатацию", — объяснил Колдобский.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:21Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
Он также подчеркнул, что ЗАЭС по большей части снабжает электроэнергией территорию Украины.

"Насколько я знаю, Запорожская АЭС снабжает электроэнергией Украину. Если они хотят сидеть без электричества — пусть сидят. На энергосистему России остановка ЗАЭС никак не повлияет", — заверил эксперт.

Согласно требованиям критерия надежности N-1, который входит в перечень методических указаний по устойчивости энергосистем, регулирование режима электроснабжения проходит в три фазы. Первичное регулирование автоматически проходит за несколько секунд, и его главная задача — остановить отклонения режимных параметров. На втором этапе электроэнергия восполняется за счет обмена с другими элементами энергосистемы. Он занимает от 15-30 минут. На третьем этапе идет восстановление вторичных резервов, и возвращение к нормальному режиму подачи электроэнергии.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:56
Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
При любой аварийной ситуации с любой электрической станцией, на территории, где есть единая энергосистема, серьезные последствия для конечного потребителя минимизированы. В этом суть работы единой энергосистемы — чтобы выход из строя любого ее элемента не приводил к серьезным последствиям. Это максимально эффективное экономически и технически использование электроэнергии.
Ситуация, когда в ходе даже нормальной работы отключается крупный энергоблок, не приводит ни к каким последствиям для потребителя — недостающая электроэнергия сразу будет набрана из других источников. Поэтому выход из строя какого-либо элемента системы влияет только на саму систему, но не на количество электроэнергии в конкретно взятом доме или квартире. Это стало возможным благодаря мобилизации резервов и генерации, которая происходит за считанные секунды. Если генерация невозможна — она запрашивается из соседних энергосистем.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
15:14
В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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16:17Ялта снова тонет – за три часа выпало почти две месячные нормы осадков
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15:42Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
15:36В Крыму объяснили появление столба дыма на западе полуострова
15:27К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
15:14В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
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14:40В Херсонской области назначены новые управленцы из России
14:32Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
13:56Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
13:21Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
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