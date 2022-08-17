https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html

Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог

Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог

Главная и единственная цель постоянного информационного нагнетания на Западе темы глобальной ядерной войны – обосновать "агрессивную сущность" России, считает... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T19:04

2022-08-17T19:04

2022-08-17T19:04

радио "спутник в крыму"

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

мнения

сша

нато

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Главная и единственная цель постоянного информационного нагнетания на Западе темы глобальной ядерной войны – обосновать "агрессивную сущность" России, считает политолог Денис Батурин.При каких условиях США могут применить ядерное оружие - Блинкен >>"Все это имеет четкую и узкую направленность – Западу надо обосновывать "агрессивную сущность" Российской Федерации. Тему ядерного столкновения вбросили уже давно. Западным обывателям эти апокалиптические картины описывали уже не раз. Понятно, что очень долго пугать тем, что вряд ли случится, не получится. Но страхи ядерной войны можно поднимать на информационную поверхность и тревожить человеческий разум", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Батурина, одним из инструментов такого нагнетания является Запорожская АЭС. Украинские войска регулярно обстреливают ее, при этом Запад и Киев пытаются повесить ответственность за возможные последствия на Россию.Ранее Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования пришли к выводу, что в случае глобальной ядерной войны лучше всех справятся с ее последствиями Австралия и Аргентина, а также Новая Зеландия.Специалисты также считают, что в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 миллиардов человек, а Землю ждет ядерная зима.

https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html

https://crimea.ria.ru/20220812/udary-kieva-po-zaes-tolkayut-mir-na-gran-yadernoy-katastrofy---nebenzya-1124143770.html

российская федерация (россия, рф)

запорожская область

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, запорожская область, мнения, сша, нато, в мире